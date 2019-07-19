「香港四大癲王」洪朝豐近況曝光！　罹癌切舌…1年後反轉「成為作家」

記者傅家妤／綜合報導

香港男星洪朝豐曾一度罹患躁鬱症，行為舉止怪異，被港媒將他和陳寶蓮、蔡楓華、藍潔瑛稱為「四大癲王」，但近年精神狀況已經好轉了不少，不過他2017年10月卻接連被診斷出罹患舌癌、淋巴癌，所幸在積極接受治療後，目前已經恢復了不少，而且還推出新書，成為作家。

▲洪朝豐過去曾被稱為「四大癲王」。（圖／翻攝自Facebook／洪朝豐）

洪朝豐在2017年10月罹患舌癌，必須緊急做切舌手術保命，後來又發現癌細胞擴散到淋巴，必須再度回到醫院接受治療，近來他將抗癌過程寫成新書《風雨之後-我的舌癌筆記》，並於19日出席宣傳活動。根據香港媒體《東網on.cc》報導，他在活動上分享近況，稱病情已經好轉，自己也覺得身體已經恢復了近7成，精神狀況也很不錯，早前還去了泰國禪修。

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▲洪朝豐先前曾到泰國禪修。（圖／翻攝自Facebook／洪朝豐）

除此之外，洪朝豐稱在抗癌期間曾一度有輕生的念頭，因為切除了近一半的舌頭，讓他無論吃東西、說話都非常困難，之後患上淋巴癌，手術後他的頸部也留下了很長的傷疤，「覺得很自卑，不想見人，有一天化療結束回到家，經過21樓的欄杆往下看去，是不是應該就這樣結束了自己的生命？」後來他想起一直辛苦照顧自己的前妻，還有一眾親友及兒子，決定堅持下去，找到自己的生存價值，雖然無法完全痊癒，但如今病情穩定下來，他已經感到非常滿意了。

▲洪朝豐過去曾是港劇的熟臉孔。（圖／翻攝自Facebook／洪朝豐）

洪朝豐是港劇熟面孔，曾演過1994版《射鵰英雄傳》的 裘千仞，代表作還有《壹號皇庭》、《九陰真經》等劇，在患上癌症前也曾是電台DJ。

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