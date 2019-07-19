在草原上結婚！　郭碧婷穿婚紗現身…向佐看呆甜喊「老婆」

記者傅家妤／綜合報導

香港星二代向佐是「龍五」向華強和「向太」陳嵐的長子，過去與台灣女神郭碧婷參加陸綜《最美好的時光》而陷入熱戀，近期向女方求婚成功，兩人最近再度聯手參加真人秀《我家小兩口》，還在草原上提前預習婚禮，一見到未婚妻穿上民族風禮服的模樣，他都看呆了。

▲向佐、郭碧婷預習婚禮。（圖／翻攝自芒果TV、微博／《我家小兩口》）

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《我家小兩口》19日釋出一段節目預告，只見2人在草原上，舉辦了一場蒙古草原民族風的婚禮，在當地人幫助下，郭碧婷身穿紅白色禮服，把長髮綁起，頭上戴著蒙古民族風鳳冠，笑得非常甜。而向佐則是一身紅色上衣，搭配白色長褲，腳上則踩著一雙皮靴，打扮得十分喜慶。

▲向佐看著郭碧婷眼裡滿滿都是愛。（圖／翻攝自芒果TV、微博／《我家小兩口》）

向佐牽著郭碧婷走出來的剎那，在旁的人紛紛歡呼鼓掌，小倆口也笑得非常開心，他們站在薄紗帳篷底下接受眾人的祝福，在對視的瞬間，向佐看著郭碧婷的眼神滿滿都是愛意，愣了一下才靦腆地向對方告白「我愛妳」，還說希望在今年內可以真的將對方娶進門，正式完婚。在親吻未婚妻的臉頰時，在棚內看著這一切的向媽媽也笑得非常開心。

▲向佐親吻郭碧婷，向太看著這一幕也笑得很開心。（圖／翻攝自芒果TV／《我家小兩口》）

預告片的最後，郭碧婷騎在馬上，而向佐則在前面牽著馬，入戲極深的他，還說要改口稱未婚妻為「老婆」，十分甜蜜。不少網友看了以後也紛紛獻上祝福，「希望可以早點看到你們真的結婚」、「希望你們永遠幸福」，意外掀起不少熱議。

▲向佐、郭碧婷草原預習婚禮劇照。（圖／翻攝自微博／《我家小兩口》）