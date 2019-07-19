EXO親自教《怪奇物語》童星！《Love Shot》刀群舞看傻：What

記者吳孟庭／綜合報導

美劇《怪奇物語》兩名童星演員達斯汀亨德森（Dustin Henderson）與路卡斯辛克萊（Lucas Sinclair）日前造訪首爾宣傳新一季影集，偶像男團EXO的KAI與SUHO現身指導他們跳新歌《LOVE SHOT》，兩人整齊劃一的刀群舞，讓達斯汀當場嚇傻，張嘴震驚：「這是我們要學的？」

▲《怪奇物語》童星學EXO《Love Shot》。（圖／翻攝自Netflix）

達斯汀亨德森與路卡斯辛克萊趁著《怪奇物語》在南韓宣傳第三季，造訪南韓最大造星公司SM娛樂總部，並和旗下招牌男團EXO的隊長SUHO與舞蹈機器擔當KAI相見歡，兩人得知要學EXO的編舞，路卡斯先是自信滿滿，「我學過芭蕾舞」，KAI開心回應，「我也是欸！」但是達斯汀就沒什麼舞蹈天分，「我不懂跳舞，我就是尖叫跟跑來跑去而已。」

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兩位男團成員先是教他們如何跳「Wave」扭動身體，接著就示範當天要學的《LOVE SHOT》副歌主要編舞。光是第一個動作就讓達斯汀呼出，「Oh great（喔～好樣的）!」，示範完後他一副靈魂出竅，眼睛瞪大、嘴巴微張，看起來非常傻眼，字幕上寫著「這是我們要學的？」隨後說，「我非常有自信會跳錯。」

▲EXO刀群舞達斯汀看傻。（圖／翻攝自Netflix）

達斯汀彷彿「舞蹈黑洞」，苦笑「你們都只看我（有沒有跳錯）」，KAI與SUHO就像耐心的小老師，不時還會鼓勵兩人，「You're great!（你做得很好）」並比出大拇指、對他們點點頭，給予肯定的眼神。

最後《怪奇》演員站中間驗收，跳得有模有樣，最後4人互擊拳頭作結，展現首次美韓有默契的交流。最後Netflix還釋出花絮，兩人竟大膽包天挑戰2倍速版本，笑翻全場。