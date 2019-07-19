ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

EXO親自教《怪奇物語》童星！《Love Shot》刀群舞看傻：What

記者吳孟庭／綜合報導

美劇《怪奇物語》兩名童星演員達斯汀亨德森（Dustin Henderson）與路卡斯辛克萊（Lucas Sinclair）日前造訪首爾宣傳新一季影集，偶像男團EXO的KAI與SUHO現身指導他們跳新歌《LOVE SHOT》，兩人整齊劃一的刀群舞，讓達斯汀當場嚇傻，張嘴震驚：「這是我們要學的？」

▲《怪奇物語》童星學EXO《Love Shot》！刀群舞看傻：What。（圖／翻攝自Netflix）

▲《怪奇物語》童星學EXO《Love Shot》。（圖／翻攝自Netflix）

達斯汀亨德森與路卡斯辛克萊趁著《怪奇物語》在南韓宣傳第三季，造訪南韓最大造星公司SM娛樂總部，並和旗下招牌男團EXO的隊長SUHO與舞蹈機器擔當KAI相見歡，兩人得知要學EXO的編舞，路卡斯先是自信滿滿，「我學過芭蕾舞」，KAI開心回應，「我也是欸！」但是達斯汀就沒什麼舞蹈天分，「我不懂跳舞，我就是尖叫跟跑來跑去而已。」

請繼續往下閱讀...

兩位男團成員先是教他們如何跳「Wave」扭動身體，接著就示範當天要學的《LOVE SHOT》副歌主要編舞。光是第一個動作就讓達斯汀呼出，「Oh great（喔～好樣的）!」，示範完後他一副靈魂出竅，眼睛瞪大、嘴巴微張，看起來非常傻眼，字幕上寫著「這是我們要學的？」隨後說，「我非常有自信會跳錯。」

▲《怪奇物語》童星學EXO《Love Shot》！刀群舞看傻：What。（圖／翻攝自Netflix）

▲EXO刀群舞達斯汀看傻。（圖／翻攝自Netflix）

達斯汀彷彿「舞蹈黑洞」，苦笑「你們都只看我（有沒有跳錯）」，KAI與SUHO就像耐心的小老師，不時還會鼓勵兩人，「You're great!（你做得很好）」並比出大拇指、對他們點點頭，給予肯定的眼神。

最後《怪奇》演員站中間驗收，跳得有模有樣，最後4人互擊拳頭作結，展現首次美韓有默契的交流。最後Netflix還釋出花絮，兩人竟大膽包天挑戰2倍速版本，笑翻全場。

推薦閱讀

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！　「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

《泰坦》片場爆意外！飛車殘骸射出　25年資歷「好萊塢大咖」當場被砸死

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星試鏡被要求「只穿內衣褲」　結果真的脫了…吳宗憲慌：快制止她！

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

地方辣媽開門整顆透出來！　老實工程師「火熱眼神猛盯」…她低頭看秒崩潰：靠X

亞洲最美女星一彎腰…「滑出2半球」！　禮服包不住豐滿上圍

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

Baby深夜突發「情緒文」認有異狀　3張截圖引519萬人瘋傳：離婚了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

怪奇物語, 凱萊布麥克勞克林, Caleb McLaughlin, 路卡斯, 達斯汀, 蓋頓馬塔拉佐, Gaten Matarazzo, EXO, KAI, SUHO, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影／《下半場》訓練內幕曝光！范少勳自爆「邪惡想法」太母湯
  2. 子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完
  3. 不滿自己聲音！利菁邁向林志玲的娃娃音　相隔一個月再度動「聲帶手術」
  4. Super Junior D＆E終於結婚了！　官方影片「公開結婚儀式」…網賀：新婚快樂
  5. 《死侍3》證實「很快會出現」　網淚推：加入漫威電影宇宙了
  6. 沐浴戲激起坤達慾念！林思宇床戰愛15年偶像羞爆料：腿毛太濃密
  7. 張倫碩、鍾麗緹大吵真相曝光！　張晉急勸和…走進去一看傻眼了
  8. EXO親自教《怪奇物語》童星！《Love Shot》刀群舞看傻：What
  9. 《掃毒2》劉德華角色原型「真有其人」！　懷疑涉毒就直接殺…處決超過6000人
  10. 朱智勛台灣見面會「換場地縮水三分之一」　全場擊掌福利加倍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366