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品冠把握帶孩子出國時期！　「小三後不牽手還會頂嘴了」

記者盧薇淩／台北報導

情歌王品冠睽違1年半推出全新專輯《幸福指南編輯部》，近日他到好事989電台接受DJ小嗨專訪，DJ小嗨一開場就大讚品冠是傳遞幸福的歌者，因為DJ小嗨的老公就是用品冠的《疼妳的責任》求婚成功，奇妙的緣分讓品冠感動不已；他也說「幸福」是本次新專輯的核心概念，認為現階段對他而言的幸福是，讓他牢牢抓住所有幸福的瞬間，別等到失去才後悔，並且能一直持續做自己喜歡的事情。

▲▼品冠坦言想念單身時 。（圖／好事聯播網）

▲品冠推出新專輯。（圖／好事聯播網）
 
DJ小嗨表示，雖然自己現在很幸福，但也很想念單身的時候，很嚮往歌曲《1111》這樣的生活，「就像我工作很忙回到家，常被小孩要求陪他們玩，我非常珍惜他們睡著之後的時間，可以上網做自己的事情。」小嗨聽到後笑說，但許多單身的人都急著想進入婚姻，品冠則提出不同看法：「但我發現越來越多單身的人，他們已經自由習慣了，並沒有想要進入已婚的狀態。」但不管是一個人或兩個人都可以在《幸福指南編輯部》找到不同面貌的幸福。

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▲▼品冠坦言想念單身時 。（圖／好事聯播網）

▲品冠將帶孩子們到迪士尼遊玩。（圖／好事聯播網）

身為兩個孩子的爸爸，恰巧父親節將至，品冠擔任好事聯播網的父親節活動「第二屆好事好聲音老爸情歌王大賽」的活動大使，並拍攝十強的示範影片，而除了擔任活動大使，忙碌的品冠也利用休假帶孩子去迪士尼玩，他有感而發地說：「朋友都叮嚀我，要好好把握還能牽孩子去搭雲霄飛車的時期，不然等到小三（小學三年級）後，孩子不只不想牽手，還會頂嘴，所以要抓住每一個幸福瞬間。」

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