決賽就在今晚！小編私心滿滿《PRODUCE X 101》最終11人預測名單

文／Miss哭包
韓國電視台 Mnet 製作的選秀節目《PRODUCE X 101》於上週播出第三次排名結果，31名練習生中只有20名能進入今（19）日的決賽。這回公布的名次，最令人詫異的是有「小海南」之稱的李津宇從第8名暴跌至22名，無緣出道。相反地，金曜漢、金宇碩等人則是穩穩在上位圈，出道機率非常高。在決賽之前，先來看看KKBOX小編私心滿滿的最終11人出道預測名單吧！
1.金曜漢
在節目開播前，曜漢就是小編的 PICK ❤
年僅20歲的曜漢，有13年跆拳道選手的經歷，但為了追求 idol 夢，毅然決然地放棄跆拳道。他說「做自己想要做的事才對」，這樣的決心與勇氣，讓人相當佩服！在登上初次評價舞台時，他僅當了三個月的練習生，卻以 sense 滿分的表演，抓住導師們及大眾的心。這位「滑輪鞋男孩」，直接溜進大家心裡啦～
透過〈BOSS〉、〈Me After You〉、〈U GOT IT〉等舞台，曜漢展現能 Rap 又能唱歌的面貌，暴風般成長的實力更是大家有目共睹。此外，從每週排名來看，他從沒掉出第5名外過，基本上都在第1和第3名間變換。小編預測他最後會和宇碩爭奪第1名寶座！
2.金宇碩
宇碩早在2015年以男團 UP10TION 出道，節目中初登場時，氣場強到讓其他練習生不敢坐下來。不過他擁有小鹿般的大眼睛，以及溫柔的嗓音，完全就是王子啊～宇碩可以說是「CENTER 專門」，除了在主題曲〈X1-MA〉可惜的錯過 C 位，接連在〈Love shot〉、〈To My Youth〉、〈U GOT IT〉都擔任 CENTER，穩定的台風與唱功，是位可靠的隊員。
從每週排名來看，宇碩在〈To My Youth〉舞台獲得 Vocal 組最高分，並得到10萬票獎勵後，排名直衝第1！近幾週更是維持在最上位圈，是相當有力的第1名候補人選。
3.李鎮赫
同為男團 UP10TION 出身的鎮赫，最初名次都在30幾名徘徊，但在擔任〈BOSS〉組的 CENTER 後，展現老練的 Rap 實力與台風，讓他名次上升至25名。隨後在〈Turtle Ship〉組一肩扛起整組的重擔，教導隊員們饒舌技巧外，更獨自完成編舞。分別拿下小組、X類別的第1名，因此獲得近30萬的獎勵票，讓他在第2次排名結果公布後一口氣登上第2名。
最新的排名結果，鎮赫在沒有獎勵票加持的情況下，依然拿下第3名好成績，小編覺得他離出道不遠啦！（和宇碩手牽手一起出道吧～）
4.韓勝宇
這季比賽的高音擔當，絕不能忘記勝宇！他透過〈BOSS〉及〈Me After You〉舞台展現俐落的高音，名次也從最開始的39名，一路飆升至第9名。平時看起來溫順柔和的勝宇，在〈U GOT IT〉表演時性感大爆發！身穿深 V 黑襯衫，隨著舞蹈動作若隱若現的鎖骨與胸肌，想必讓大家看得臉紅心跳。這也讓他在新的一週名次繼續往上衝，拿下第4名好成績。
此外，勝宇有天生的領導氣質，不僅在原所屬的 VICTON 中是隊長，在節目中分組選隊長時，組員們也都直接看向他，希望他能當隊長。而在「解憂茶館」的片段，他誠懇地說出「我不太會訴說困擾比較會傾聽」，讓人覺得「天阿～這人好暖！」勝宇的溫柔的個性，讓許多練習生相當依賴他。特別是他和孫東杓的互動，總流露出滿滿父愛，因此獲得「東杓爸爸」的稱號。小編認為他是出道組不可或缺的高音及「爸爸」擔當。
5.曹承衍
承衍在2014年以男團 UNIQ 出道，也以個人名義 Luizy 參加過饒舌競賽節目《Show Me The Money 5》及以 WOODZ 名義發表過〈POOL〉、〈DIFFERENT〉等歌曲。他的歌唱、饒舌、舞蹈實力相當平均，是不容小覷的練習生！表演〈Love Shot〉時擔任主唱，嘹亮的音色令人眼睛為之一亮外，深Ｖ西裝服配上撩人舞蹈，相當性感。不論是在〈Tell Me Yes Or No〉展現饒舌，誕生出 Killing Part 歌詞「我的～(내거~)」，或者是在〈MOVE〉舞台中擔任 CENTER ， 演唱的「動起來（움직여)」那句，都讓導師們和觀眾都爆出尖叫聲！
承衍活潑又調皮的個性，在練習生間獲得「人間維他命」稱號，所到之處都充滿笑聲，也有讓緊張的氣氛瞬間緩和的魅力。而他的名次從最初的67名，一路上升至第6名，是節目開播以來名次沒有下降過的練習生，相信他可以出道的！（小編好喜歡他和曜漢的「辣炒豬肉」組合，希望他們能一起出道啊～）
6.金旻奎
旻奎在節目開播前，就因「長得帥」在粉絲之間受到熱烈討論。首集登場時，更是引發練習生們的讚嘆，每個人都不自覺將「好帥」脫口而出。而他在節目剛開播，練習生們尚未展現出自身魅力前，便拿下首周第一名，是相當好的開始。
儘管旻奎當練習生才8個月，最初被分配到 X 級，但他認真又積極的態度，讓導師們讚譽有加。從〈The 7th Sense〉對舞台還有些生疏，到抒情曲〈To My Youth〉展現歌唱功力、〈Monday to Sunday〉游刃有餘的唱跳，都讓大家看見他努力的成果。而旻奎每週的排名幾乎都在前5名，僅有一週掉到第10名，沒有意外的話，他一定能出道！
7.南道賢
本季年齡最小的參賽者，僅16歲的道賢，是小可愛組的一員。不過與可愛外表不同，他在 Rap 時相當帥氣，實力在眾多練習生中更是出色，因此獲得「PRODUCE 代表 Rapper」稱號。成為練習生才5個月的他，在最初的等級評價表演時，麥克風掉落卻淡定地將表演完成，並配合編舞巧妙拉起它，穩健的台風與實力，讓導師們大讚他是「難得一見的天才」。
道賢在〈Clap〉、〈Tell Me Yes Or No〉、〈Monday to Sunday〉表演中，均展現超強存在感，也是出道組需要的 Rap 人才。他的排名從最開始的37名直衝第4名後，均維持在前10名內，近三週更是穩穩持平在第7名。道賢啊～出道吧！
8.李垠尚
有「專業申請者」稱號的垠尚，在節目中總是展現出不畏挑戰、什麼都想嘗試的樣貌，一有展現的機會他就會把握，無論結果如何。在首集等級評價中，與夥伴們延續 BRAND NEW MUSIC 傳統帶來自作曲，順利進入 A 班。之後透過〈BOSS〉、〈Twit〉、〈U GOT IT〉的表演，都展現穩定的實力。另外，垠尚擁有治癒的笑容，甚至被年紀最小的參賽者道賢稱讚可愛，說他「笑得時候像小孩」，而他的撒嬌本能，也在節目中時不時能看見。
垠尚的實力與可愛個性，備受練習生與粉絲們的喜愛，因此排名幾乎都穩穩在前10名內。而他在自我介紹說到「還有很多東西可以展現」，就讓我們一起看看垠尚的魅力極限在哪，也期待他順利出道！
9.宋亨俊
本季練習生中有四位小可愛，而亨俊是其中一位，他在節目開播前已成為熱門討論對象之一，甚至是被編舞家 Kasper 爆料是 EXO 伯賢的 PICK。他有著圓滾滾的大眼睛與虎牙，讓不少粉絲大喊：「好可愛～」、「好想保護他」。亨俊在首集的等級評價中被評為 X 級，到 X 班後身負隊長重擔教導哥哥們跳舞，卻因為大家跟不上進度，被導師責備而落淚。這幕相信讓大家都看得相當心疼，好想拍拍他的頭說沒事～
透過〈The 7th Sense〉、〈Finesse〉、〈Pretty Girl〉等舞台，亨俊展現清新可愛、成熟性感的多樣魅力及更上一層樓的舞蹈實力。而他每週排名從沒掉出第10名外過，相信能順利出道，為出道組增添可愛的氣息。
10.宋有彬
男團 MYTEEN 出身，曾參加過選秀節目《Super star K》第六季也演唱過多首 OST 的有彬，歌唱實力可以說是練習生中數一數二！與同團金國憲一起出賽，首集等級評價中〈春日〉+〈O.G〉表演，穩定的唱功與舞蹈實力讓其他練習生們紛紛讚嘆，更順利進入 A 班。接著在對抗競賽擔任〈Lullaby〉主唱卻發生舞台事故，麥克風沒聲音他依然賣力演唱，直到結束時發現自責到淚崩...（小編我也跟著哭了！）幸虧與他們對抗的組別願意再給一次表演的機會，有彬才能展現他具爆發力的高音。
不論是在〈Day By Day〉擔任 CENTER，或是〈Super Special Girl〉的主唱，有彬絕對是少不了的「蜜嗓」代表。而他與崔壽桓的愛恨情仇（主唱之爭）沒有停過，也讓粉絲們看得津津有味。有彬的最初排名在第17名，最高升到第8名過，但在近幾週又開始默默下降，小編私心滿滿地期望他能出道啊！
11.具正模
正模一開始的等級評價被分到 X 班，在表演〈The 7th Sense〉時對舞台也還有些生澀感。但在定位競賽時大膽選擇新出現的 X 類別，挑戰歌唱與舞蹈都要自行創作的〈Attention〉，並順利拿下組內第1名，讓大家看見他的努力與實力。隨後進入〈Pretty Girl〉組，完全襯托出他清新可愛的形象。
正模雖然沒有擔任過 CENTER 或主唱等顯眼的角色，但一直以來默默的耕耘，相當被看好能出道。他曾連續三週列在第9名，因此還獲得「9正模」稱號，卻在新的一週排名意外掉到第15名，讓大家嚇到合不攏嘴。距離決賽只剩幾天，正模是否能再次衝回出道組，就要靠大家投票和集氣啦！
今晚台灣時間7點，就要播出《PRODUCE X 101》決賽，這季的最終出道組人數雖然也是11人，但構成為「10+X」。也就是說最終排名的前10名，加上前四次投票數累積最高票者，將以 X 名額出道，這讓大家非常摸不著頭緒。無論如何，一起來祈禱自己的 PICK 順利出道吧！