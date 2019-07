決賽就在今晚！小編私心滿滿《PRODUCE X 101》最終11人預測名單

文/Miss哭包

韓國電視台 Mnet 製作的選秀節目《PRODUCE X 101》於上週播出第三次排名結果,31名練習生中只有20名能進入今(19)日的決賽。這回公布的名次,最令人詫異的是有「小海南」之稱的李津宇從第8名暴跌至22名,無緣出道。相反地,金曜漢、金宇碩等人則是穩穩在上位圈,出道機率非常高。在決賽之前,先來看看KKBOX小編私心滿滿的最終11人出道預測名單吧!

1.金曜漢

在節目開播前,曜漢就是小編的 PICK ❤

年僅20歲的曜漢,有13年跆拳道選手的經歷,但為了追求 idol 夢,毅然決然地放棄跆拳道。他說「做自己想要做的事才對」,這樣的決心與勇氣,讓人相當佩服!在登上初次評價舞台時,他僅當了三個月的練習生,卻以 sense 滿分的表演,抓住導師們及大眾的心。這位「滑輪鞋男孩」,直接溜進大家心裡啦~

透過〈BOSS〉、〈Me After You〉、〈U GOT IT〉等舞台,曜漢展現能 Rap 又能唱歌的面貌,暴風般成長的實力更是大家有目共睹。此外,從每週排名來看,他從沒掉出第5名外過,基本上都在第1和第3名間變換。小編預測他最後會和宇碩爭奪第1名寶座!

2. 金宇碩

宇碩早在2015年以男團 UP10TION 出道,節目中初登場時,氣場強到讓其他練習生不敢坐下來。不過他擁有小鹿般的大眼睛,以及溫柔的嗓音,完全就是王子啊~宇碩可以說是「CENTER 專門」,除了在主題曲〈X1-MA〉可惜的錯過 C 位,接連在〈Love shot〉、〈To My Youth〉、〈U GOT IT〉都擔任 CENTER,穩定的台風與唱功,是位可靠的隊員。

從每週排名來看,宇碩在〈To My Youth〉舞台獲得 Vocal 組最高分,並得到10萬票獎勵後,排名直衝第1!近幾週更是維持在最上位圈,是相當有力的第1名候補人選。

3. 李鎮赫

同為男團 UP10TION 出身的鎮赫,最初名次都在30幾名徘徊,但在擔任〈BOSS〉組的 CENTER 後,展現老練的 Rap 實力與台風,讓他名次上升至25名。隨後在〈Turtle Ship〉組一肩扛起整組的重擔,教導隊員們饒舌技巧外,更獨自完成編舞。分別拿下小組、X類別的第1名,因此獲得近30萬的獎勵票,讓他在第2次排名結果公布後一口氣登上第2名。

最新的排名結果,鎮赫在沒有獎勵票加持的情況下,依然拿下第3名好成績,小編覺得他離出道不遠啦!(和宇碩手牽手一起出道吧~)

4. 韓勝宇

這季比賽的高音擔當,絕不能忘記勝宇!他透過〈BOSS〉及〈Me After You〉舞台展現俐落的高音,名次也從最開始的39名,一路飆升至第9名。平時看起來溫順柔和的勝宇,在〈U GOT IT〉表演時性感大爆發!身穿深 V 黑襯衫,隨著舞蹈動作若隱若現的鎖骨與胸肌,想必讓大家看得臉紅心跳。這也讓他在新的一週名次繼續往上衝,拿下第4名好成績。

此外,勝宇有天生的領導氣質,不僅在原所屬的 VICTON 中是隊長,在節目中分組選隊長時,組員們也都直接看向他,希望他能當隊長。而在「解憂茶館」的片段,他誠懇地說出「我不太會訴說困擾比較會傾聽」,讓人覺得「天阿~這人好暖!」勝宇的溫柔的個性,讓許多練習生相當依賴他。特別是他和孫東杓的互動,總流露出滿滿父愛,因此獲得「東杓爸爸」的稱號。小編認為他是出道組不可或缺的高音及「爸爸」擔當。

5. 曹承衍

承衍在2014年以男團 UNIQ 出道,也以個人名義 Luizy 參加過饒舌競賽節目《Show Me The Money 5》及以 WOODZ 名義發表過〈POOL〉、〈DIFFERENT〉等歌曲。他的歌唱、饒舌、舞蹈實力相當平均,是不容小覷的練習生!表演〈Love Shot〉時擔任主唱,嘹亮的音色令人眼睛為之一亮外,深V西裝服配上撩人舞蹈,相當性感。不論是在〈Tell Me Yes Or No〉展現饒舌,誕生出 Killing Part 歌詞「我的~(내거~)」,或者是在〈MOVE〉舞台中擔任 CENTER , 演唱的「動起來(움직여)」那句,都讓導師們和觀眾都爆出尖叫聲!

承衍活潑又調皮的個性,在練習生間獲得「人間維他命」稱號,所到之處都充滿笑聲,也有讓緊張的氣氛瞬間緩和的魅力。而他的名次從最初的67名,一路上升至第6名,是節目開播以來名次沒有下降過的練習生,相信他可以出道的!(小編好喜歡他和曜漢的「辣炒豬肉」組合,希望他們能一起出道啊~)

6. 金旻奎