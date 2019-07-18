蕭亞軒說話了！　親筆信71字揭「恍神開直播」祕因

記者傅家妤／綜合報導

蕭亞軒18日清晨上傳了一段自拍影片，畫面中的她看起來非常憔悴，且語無倫次，狀況讓人擔心，不過稍早她的經紀公司已經出面解釋，她只是太累，加上擔心毛小孩才會如此，晚間她再次親自在微博上更新近況：「昨天的我特別開心，因為我看了《Friends》。」

▲蕭亞軒親筆信回應。（圖／翻攝自微博／蕭亞軒）

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信中寫道：「這是我親手寫的，昨天的我特別開心，因為我看了《Friends》，我心裡想，如果我忘了兒時的幽默，讓我家人微笑，那你、我、他和她？」她還在發文中分享了自己剛吃過了一頓「辣辣的晚餐」，心情似乎已經恢復了。不少粉絲得知她沒事，才放下心頭大石，並囑咐她要好好照顧自己。

▲蕭亞軒發文。（圖／翻攝自微博／蕭亞軒）

蕭亞軒18日的影片中，頂著一頭金髮，睡眼惺忪劈頭就說：「大家早安～」但講一講就突然沒了聲音，才發現她瞬間睡著，之後突然驚醒，笑說：「我又睡著了？」接著說道：「我好想我的小孩！我不知道要講什麼，我會讓我自己慢慢的看到開心的自己跟你們想要看到我，和我想看到的自己。」事後她的經紀公司出面解釋，她其實人在北京是為了新專輯的前置作業，加上家中毛小孩生病，她心急如焚沒有睡好，才會出現恍神狀況，「抱歉讓大家擔心了。」

