2AM李昶旻台北演唱會座位圖出爐！3800全區皆可擊掌、合照

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團2AM出身的李昶旻，出道11年首度以個人名義，宣布即將於8月10日來台舉辦演唱會，福利與搶票時間也出爐，分別有擊掌、合照與簽名海報，預計於本週日7月21日上午10點正式開賣。

▲2AM李昶旻8月10日見台粉。（圖／亞士傳媒提供）

李昶旻8月10日將於台北國際會議中心（TICC）晚上7點開唱，票價共分A、B兩區，3800元與2800元，身障席則為1900元，今（18）日加碼公開好康，A區粉絲（含身障票）可享所有福利，包含擊掌、合影、簽名海報；B區則是擊掌、抽100名合影、抽200名簽名海報。

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▲▼2AM李昶旻台北演唱會座位圖與福利。（圖／亞士傳媒提供）

今年33歲的李昶旻，11年前以美聲男團2AM出道，2010年以《死也不能放開你》橫掃各項音源大獎，同年與8eight成員李賢組成企劃團體「Homme」，抒情好歌也頻頻成為KTV必點歌單！

由於JYP娛樂和Big Hit娛樂算是兄弟公司，2010年2AM的經紀管理約交給Big Hit，即使2015年2AM與JYP娛樂合約到期後，其他3人皆離開原公司，僅昶旻選擇續留Big Hit，一直到去年初都還是防彈少年團的師兄。李昶旻台北演唱會售票日期訂於本週日7月21日上午10點，可在 KKTIX售票系統及全家便利商店機台FamilyMart購買，詳請請洽亞士傳媒臉書。