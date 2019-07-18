記者洪文／綜合報導

校園愛情喜劇《陪你很久很久》（原片名：《九餅、薄荷與夏天》）首支預告18日推出，李淳、邵雨薇在片中飾演一對從小大到如膠似漆的青梅竹馬，成長過程一路「陪伴」關係卻始終沒進展，男方以天真傻氣的暖男形象猛追邵雨薇，更是霸氣護愛宣告：「她開心的時候我要陪她，她不開心我更要陪她！」甜蜜互動閃瞎網友。

▲《陪你很久很久》劇照。（圖／威視提供，以下同）



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這次在《陪你很久很久》首度擔綱愛情電影男主角，李淳相當興奮，「就是把自己調皮、幼稚的那一面放大。」提到這次與人氣女星邵雨薇的首度合作，他表示：「一開始覺得挺搞笑的，沒想到導演會找兩個變態合演愛情片！」邵雨薇笑說：「李淳給我的第一印象是個成熟、穩重的男生，實際相處後才發現他私底下有很多幼稚的一面，還像個好奇寶寶有強烈的好奇心。」

由於扮演高中生，29歲的李淳、邵雨薇穿上學生制服。導演賴孟傑都表示：「拍攝當天她登場就是一陣驚呼，全劇組都大呼不可思議，怎麼可以這麼無違和感！」然而，邵雨薇看到自己的扮相則是自嘲：「真正高中生的膠原蛋白比較多啦！」





此外，《陪你很久很久》日前在台北電影節舉辦首映會，現場600個座位全滿，電影中不僅「陪伴」題材觸動人心，荒唐又無厘頭的搞笑情節也笑翻全場。邵雨薇坦言，看片過程好幾度「笑到飆淚」，當提到這部電影最大特色時，導演賴孟傑則表示：「已有太多優秀的校園愛情電影在前面，所以我想拍『不再懷舊』、既創新又無厘頭的故事，一部專屬於這個新世代年輕人的青春愛情電影。」

《陪你很久很久》將於10月25日在台上映。