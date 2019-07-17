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鄭可強深夜裸體打球　黃鴻升驚「帶球上籃誰敢防守」

記者許逸群／台北報導

《聲林之王》超人氣選手「小烏龜」鄭可強近日上17直播節目《趣你的娛樂》宣傳單曲《不愛情》，分享大男孩的戀愛心境，用屬於他的口吻、溫柔又堅定地呈現。在鄭可強緊張地宣傳自己人生首張作品時，經主持人追問，他也自爆學生時期瘋狂的一面。

▲▼鄭可強。（圖／《趣你的娛樂》提供）

▲鄭可強上節目宣傳單曲《不愛情》。（圖／《趣你的娛樂》提供）

綽號「小烏龜」的鄭可強，被黃鴻升問「在愛情上是兔子還是烏龜」，他笑說：「我是兔子，兔子比較易怒暴躁，我也是比較暴躁的人，我私底下其實講話滿直接的，愛情上像兔子一樣有感覺就會努力去追，有點衝動的感覺。」海芬笑問會吃窩邊草嗎？鄭可強笑說：「比較不會，就狡兔有三窟嘛。」

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提到私下的一面，鄭可強坦言：「我算瘋的喔，會半夜裸體跑步，大學的時候。」海芬立刻對鏡頭喊話：「大家快調一下高雄餐旅大學操場的監視器，看誰可以找到鄭可強半夜裸體跑步的畫面！」鄭可強還透露以前曾跟同學半夜裸體打球，讓黃鴻升驚訝地說：「這樣帶球上籃誰敢防守啊！」

▲▼鄭可強。（圖／《趣你的娛樂》提供）

▲鄭可強自爆過往瘋狂行徑，逗得兩名主持人大笑。（圖／《趣你的娛樂》提供）

聊到這，黃鴻升也坦言曾跟一群男同學拍裸照，結果照片洗出來才發現有位同學沒遮好成眾人笑點，讓海芬搖頭笑說：「你們這些人，照相館的伯伯會吐耶！」海芬問說，如果發現有同學把你的裸照上傳會生氣嗎？鄭可強有信心同學不會出賣他笑說，也說：「不會耶，我會說那是我沒錯。」

問及參加《聲林之王》後對人生有何影響或改變，鄭可強說：「原本想把唱歌當職業對我的人生來說很遙遠，參加節目之後認識很多做音樂的朋友和這個產業的很多人，開始覺得有伴可以討論，有種完成人生一個階段性圓夢的感覺。」他也在現場獻唱《不愛情》和《慢慢喜歡你》，展現細膩的獨特聲線。

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聲林之王, 聲林, 鄭可強

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