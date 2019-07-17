黎姿比基尼狂露「香肩蛇腰」！　47歲身材完勝少女…網讚：永遠女神

記者古靜兒／綜合報導

香港前無線演員黎姿（現改名為黎珈而）雖然淡出演藝圈，但她經常會在臉書和IG上分享日常生活，和粉絲互動。有「愛美神」外號的她日前在IG上PO了自己身穿深藍色泳裝的美照，47歲的女神風采依舊存在，也被網友大力讚賞她駐顏有術。

▲黎姿經常在IG上PO文和粉絲互動，分享生活大小事。（圖／翻攝自Instagram／gigilai_official）

黎姿於2008年和富商馬廷強結婚後轉戰商界，現在的她是CosMax醫學美容中心創辦人及CEO，身為商界女強人的女神在繁忙的工作中依然美麗動人。黎姿近日在IG上PO出美照，照片中的她雖然穿著保守的連身泳裝，但肩膀及腰身處的鏤空設計可以看到她的香肩及小蠻腰，令人不敢相信這是中年婦女會有的好身材。

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▲黎姿在IG上PO出泳裝照，凍齡美貌和姣好身材讓網友一致稱讚「女神永遠是女神」。（圖／翻攝自Instagram／gigilai_official）

黎姿也不忘在貼文上提醒大家：「人是需要適量吸收陽光，增加維他命D才會有健康的身體！但是記住要搽（擦）防曬哦，否則很易出雀斑呢。」照片中看起來健康又美麗的她引出一堆網友紛紛留言稱讚「女神依舊是女神，好喜歡你笑起來的梨窩」、「永遠的女神」。

▲黎姿在IG上PO出泳裝照，凍齡美貌和姣好身材讓網友一致稱讚「女神永遠是女神」。（圖／翻攝自Instagram／gigilai_official）