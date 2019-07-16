劉愷威上台陪女兒表演「小糯米長相曝光」！　網翻舊照驚呼：跟楊冪一模一樣

記者李湘文／綜合報導

明星夫妻劉愷威、楊冪在2018年底宣布離婚，雖然從此各自發展，但還是共同撫養獨生女「小糯米」，不時抽空回香港探望小孩。劉愷威近日就被目擊現身小糯米學校，上台跟女兒一起牽手合唱，最後還送上鼓勵的一吻，展現溫馨可愛的父女情！

▲楊冪和劉愷威有1個女兒「小糯米」。（圖／翻攝自楊冪微博／CFP）

據香港《東周刊》報導，小糯米的學校最近舉行十周年音樂會，她身為表演者之一，穿著一身白色連衣裙，跟爸爸一起上台合唱英文歌《You've got a friend》，雖然發音還不準確，卻開心地一直搖晃身體。表演中，劉愷威一直牽著小糯米的手，不時對她露出鼓勵微笑，唱完歌之後還低頭親吻女兒的嘴，氣氛十分溫馨。

請繼續往下閱讀...

▲網友翻出楊冪小時候照片，認為跟小糯米一模一樣。（圖／翻攝自微博）

劉愷威和楊冪向來十分保護女兒，5年來一直避免小糯米被拍到長相，這回音樂會合唱影片意外曝光，立刻引起許多人討論。有人找出楊冪小時候的照片，對照小糯米的五官，驚呼真的一模一樣，「一個模子刻出來的」、「感覺像牽了個小楊冪」、「超級像，都很漂亮可愛」，掀起另一個熱議話題。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！