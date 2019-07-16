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《復仇者聯盟4》明星再度集結！漫威宣布「We Love You 3000」9個城市巡迴

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球累計票房27.81億，距離第一名《阿凡達》僅剩下不到700萬美金，漫威工作室宣布舉辦「我們愛你3000遍」（We Love You 3000）9個城市巡迴活動，預計20日的聖地牙哥動漫展作為第一站，答謝粉絲的支持。

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▲▼《復仇者聯盟4》南韓首映會。（圖／達志影像）

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▲《復仇者聯盟4》北美首映會。（圖／資料照／達志影像）

漫威工作室表示，巡迴活動將在美國9個城市舉辦，第一站將在7月20日SDCC聖地牙哥動漫展，接著包括西雅圖、舊金山、芝加哥、托倫斯、邁阿密、明尼亞波里斯、克里夫蘭，而最後一站則是安那翰將在8月23日至25日舉辦的「迪士尼D23博覽會」。

▲▼《復仇者聯盟4》南韓首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲《復仇者聯盟4》南韓首映會。（圖／達志影像／美聯社）

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外界期待「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡斯、「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「浩克」馬克魯法洛、「鷹眼」傑瑞米雷納、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森再度合體，不過漫威工作室僅用「將出現漫威工作室以及漫威電影宇宙的特別嘉賓」說明，並未宣布確切的出席嘉賓。此外，活動中將有限量版及親筆簽名的周邊商品贈獎，部分城市還有可能帶粉絲到一些拍攝景點拍照。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟：無限之戰, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰, SDCC

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