《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)全球累計票房27.81億,距離第一名《阿凡達》僅剩下不到700萬美金,漫威工作室宣布舉辦「我們愛你3000遍」(We Love You 3000)9個城市巡迴活動,預計20日的聖地牙哥動漫展作為第一站,答謝粉絲的支持。

漫威工作室表示,巡迴活動將在美國9個城市舉辦,第一站將在7月20日SDCC聖地牙哥動漫展,接著包括西雅圖、舊金山、芝加哥、托倫斯、邁阿密、明尼亞波里斯、克里夫蘭,而最後一站則是安那翰將在8月23日至25日舉辦的「迪士尼D23博覽會」。

外界期待「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡斯、「雷神索爾」克里斯漢斯沃、「浩克」馬克魯法洛、「鷹眼」傑瑞米雷納、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森再度合體,不過漫威工作室僅用「將出現漫威工作室以及漫威電影宇宙的特別嘉賓」說明,並未宣布確切的出席嘉賓。此外,活動中將有限量版及親筆簽名的周邊商品贈獎,部分城市還有可能帶粉絲到一些拍攝景點拍照。

