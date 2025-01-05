金鐘男神車禍「腳被插進前座」　治療3個月留後遺症…神經出問題

記者黃庠棻／台北報導

運動員出身的金鐘視帝李程彬，不僅長年關注各類體育賽事，私下也持續維持健身運動的習慣。但熱愛運動的他，多年前卻曾因車禍受傷而坐輪椅、拄拐杖代步，也因此讓他格外關注體育、身心障礙等議題。

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

李程彬私底下長年投身公益，更曾到公益協會擔任志工回饋社會，他積極正面的形象，讓他收到中華帕拉林匹克總會（簡稱中華帕總）的邀請，擔任總會首任的帕拉運動推廣大使。

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▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

中華帕總會長穆閩珠表示，第一位的推廣大使對總會來說意義深遠，所以做過多方的了解後，才決定邀請李程彬，表示「李程彬擁有非常健康活力的形象，也很有運動活力與正能量，關心弱勢與公益的他也富有溫暖與愛心，加上作品實力與影響力，是我們的不二人選！希望能藉由他的推廣，向社會大眾推廣帕拉運動的精神與發展，讓更多身心障礙人士能夠參與運動，並利用運動幫助選手們開發潛能、找到興趣，開展他們的光明跟前途。」

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

李程彬感性表示，因為自己是貧苦家庭出生，加上同樣曾為運動員的經歷，讓他非常能同理運動員的不易，透露「在我受傷坐輪椅時，才發現別人說坐輪椅要推出去曬太陽這句話是真的，因為我光是輪椅代步的那幾個月，就已經覺得很沮喪、憂鬱了，更何況是那些身心障礙者的朋友們。」

▲李程彬曾因車禍坐輪椅一陣子。（圖／東旭九翔娛樂提供）

但也因為這些經歷，讓李程彬更能共情身心障礙運動選手們的不易，他更表示非常榮幸能擔任大使，希望能讓大眾更加認識帕拉運動，跟他們一起努力，保障身心障礙者運動參與的權利。

回想車禍時的情景，李程彬仍心有餘悸，透露「就那一瞬間，我的右腳被插進前座椅子底下，鞋子當場被刺穿。再一張開眼睛，我人就在病房裡面了，從上下床到如廁洗漱，我所有動作都需要人家攙扶協助。而且車禍就在我生日不久前，所以我那年生日是在病床上度過的，我都還記得朋友們買了蛋糕來到我房間幫我慶生的畫面。」

▲李程彬回憶車禍過程。（圖／東旭九翔娛樂）

也因車禍時正值李程彬劇組拍攝期間，因此在停工休息了好幾天後，他便回到劇組拍攝，所有的動作都改成站定或是坐著完成，一喊卡後就坐回輪椅上，透露「殺青後我停工治療了三個多月，才把腳傷治好，但因為當時傷到腳背的神經，所以我現在右腳腳背是比較沒感覺的，算是無法根治的後遺症了。」