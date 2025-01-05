ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金鐘男神車禍「腳被插進前座」　治療3個月留後遺症…神經出問題

記者黃庠棻／台北報導

運動員出身的金鐘視帝李程彬，不僅長年關注各類體育賽事，私下也持續維持健身運動的習慣。但熱愛運動的他，多年前卻曾因車禍受傷而坐輪椅、拄拐杖代步，也因此讓他格外關注體育、身心障礙等議題。

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

李程彬私底下長年投身公益，更曾到公益協會擔任志工回饋社會，他積極正面的形象，讓他收到中華帕拉林匹克總會（簡稱中華帕總）的邀請，擔任總會首任的帕拉運動推廣大使。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

中華帕總會長穆閩珠表示，第一位的推廣大使對總會來說意義深遠，所以做過多方的了解後，才決定邀請李程彬，表示「李程彬擁有非常健康活力的形象，也很有運動活力與正能量，關心弱勢與公益的他也富有溫暖與愛心，加上作品實力與影響力，是我們的不二人選！希望能藉由他的推廣，向社會大眾推廣帕拉運動的精神與發展，讓更多身心障礙人士能夠參與運動，並利用運動幫助選手們開發潛能、找到興趣，開展他們的光明跟前途。」

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

李程彬感性表示，因為自己是貧苦家庭出生，加上同樣曾為運動員的經歷，讓他非常能同理運動員的不易，透露「在我受傷坐輪椅時，才發現別人說坐輪椅要推出去曬太陽這句話是真的，因為我光是輪椅代步的那幾個月，就已經覺得很沮喪、憂鬱了，更何況是那些身心障礙者的朋友們。」

▲李程彬收到中華帕拉林匹克總會的邀請，擔任帕拉運動推廣大使。（圖／東旭九翔娛樂提供）

▲李程彬曾因車禍坐輪椅一陣子。（圖／東旭九翔娛樂提供）

但也因為這些經歷，讓李程彬更能共情身心障礙運動選手們的不易，他更表示非常榮幸能擔任大使，希望能讓大眾更加認識帕拉運動，跟他們一起努力，保障身心障礙者運動參與的權利。

回想車禍時的情景，李程彬仍心有餘悸，透露「就那一瞬間，我的右腳被插進前座椅子底下，鞋子當場被刺穿。再一張開眼睛，我人就在病房裡面了，從上下床到如廁洗漱，我所有動作都需要人家攙扶協助。而且車禍就在我生日不久前，所以我那年生日是在病床上度過的，我都還記得朋友們買了蛋糕來到我房間幫我慶生的畫面。」

▲李程彬。（圖／東旭九翔娛樂）

▲李程彬回憶車禍過程。（圖／東旭九翔娛樂）

也因車禍時正值李程彬劇組拍攝期間，因此在停工休息了好幾天後，他便回到劇組拍攝，所有的動作都改成站定或是坐著完成，一喊卡後就坐回輪椅上，透露「殺青後我停工治療了三個多月，才把腳傷治好，但因為當時傷到腳背的神經，所以我現在右腳腳背是比較沒感覺的，算是無法根治的後遺症了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

魏蔓突曬「燦笑孕肚對鏡自拍」！　粉絲急喊恭喜才見真相

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

才唱完大巨蛋...周杰倫竟認「怕開演唱會」　五月天阿信曝壓力內幕

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李程彬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《甄嬛傳》勁敵來了！《獵人》馬拉松直播破千…圍觀「蟻王暈船」
  2. 「民歌陳傑憲」是他！　守20年宣布「嫁女兒」不捨：心情很複雜
  3. 李敏鎬《問問星星吧》首集就有床戲！　一手抱起女友「火辣滾床熱吻」
  4. 李明德遭換角網痛罵劇組！導演被爆「馬天宇男友」首發聲揭3度失控
  5. 《玉骨遙》男星爆床照瘋傳！脫光和1女躺床上　才控男一耍大牌惹議　
  6. 小煜泰國拍MV脫了「露天洗澡大露腹肌」　敖犬當導演信心喊話
  7. 前大愛導演汪怡昕曝製作內幕！　點1關鍵「非純電視台」：人馬太複雜
  8. 直擊／Kep1er團魂爆發「提到沈小婷」　TXT寵親妹介紹台灣：必吃這個！
  9. 趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光
  10. 「亞洲鳥王」蔣偉文全裸寫真照曝光！　尺度大到警察上門關切

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366