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Tinder砲友變男友！《出發吧！我的脫單假期》導演承認：真實故事

記者洪文／綜合報導

愛情喜劇電影《出發吧！我的脫單假期》（Our Happy Holiday），大膽以「Tinder交友」為題，結合新鮮刺激的愛情、花樣百出的旅遊，挑戰「砲友變男友」可行性，劇情幽默溫暖，更成功捕捉都會男女的社交心態，不僅榮登法國首周新片票房冠軍，更獲美媒捧腹叫好：「好萊塢快來翻拍！」

▲▼《出發吧！我的脫單假期》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《出發吧！我的脫單假期》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

《出發吧！我的脫單假期》展現了現代人與手機的密切關係，男女主角不僅在交友軟體「Tinder」認識，連出國行程都靠「Airbnb」找民宿、「TripAdvisor」找景點，一改過去電影中翻查旅遊書方式，充分反映現代男女連尋愛都倚賴手機的生活新型態。

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▲▼《出發吧！我的脫單假期》劇照。（圖／海鵬提供）

其實《出發吧！我的脫單假期》靈感來自導演派屈克凱西友人在「Tinder」約砲的實戰經驗，他將年輕人愛用手機聊天、約會，乃至出遊時找飯店、找景點等生態編入其中，更「出賣」朋友在交友軟體Tinder約砲經驗，將之轉化為爆笑劇情，真實反映現代人的交友日常。

▲▼《出發吧！我的脫單假期》劇照。（圖／海鵬提供）

為了增加「床伴變旅伴」的真實性，派屈克凱西還遠赴「玫瑰之國」保加利亞勘景2個多月，住進當地各式民宿及五星級酒店。讓電影中的浪漫邂逅，結合保加利亞美景：寬廣沙灘、壯觀野瀑，悠閒溯溪到峽谷探險，嘆為觀止美景盡收眼底。

▲▼《出發吧！我的脫單假期》劇照。（圖／海鵬提供）

《出發吧！我的脫單假期》描述2個性格天差地遠的單身男女，在Tinder「一啪即合」，決定一同前往「玫瑰王國」保加利亞、展開夏日假期。不料這趟異國之旅竟上演大走針，不僅名勝差強人意，還住到最落漆民宿，更有陌生人來邀3P，讓這對一心想「脫單」的床伴，面臨了狀況百出的愛情考驗…。導演派屈克凱西打破愛情電影的傳統套路，挑戰令人聞之色變的「情侶出遊」，而途中妙趣橫生的意外事件，卻也成為主角們互相扶持、磨合個性的絕佳歷程，讓觀眾在歡笑之餘，開始思考純肉體的一夜情關係，是否升級為天長地久的愛情。

《出發吧！我的脫單假期》將於8月9日在台上映。

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