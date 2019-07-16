ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「女主角演到一半死亡，用屍體繼續拍」　邱澤：《江湖無難事》太荒唐！

記者洪文／綜合報導

邱澤去年在《誰先愛上他的》深刻演出男同志廣受好評，今年則在新片《江湖無難事》首度演出台客，再度讓人看見他不同的一面。該片聚焦台灣電影人拍電影的瘋狂一面，描述兩位台客兄弟，為了一圓多年導演夢想，竟然拍到驚動台灣、日本黑道，甚至女主角都往生，還是要繼續拍下去，他拍完笑說：「這劇本真是太荒唐了！」

▲▼邱澤《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供，以下同）

▲▼邱澤《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）

請繼續往下閱讀...

《江湖無難事》由《愛的麵包魂》導演高炳權執導，集合演技人氣兼具的邱澤和台灣實力派演員龍邵華、姚以緹、黃迪揚、顏正國等人共同演出。導演高炳權表示，故事靈感來自突然之間的靈光乍現，「我記得很清楚，當時我在騎車，而且是騎到基隆路與羅斯福路口，突然有個idea閃過，想到如果有一群人拍電影，拍一拍要是女主角突然死了，如果要用屍體繼續拍下去，那他們要怎麼辦呢？」但這靈感靜置了4年，直到2013年他才有機會寫出劇本。

▲▼邱澤《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）
 
邱澤在《江湖無難事》當中徹底改頭換面，扮演台客製片人，個性豪爽講義氣，為了挺好兄弟可以不顧一切，所以為了拍電影而負債累累，還不得不去當黑道基層員工還債，「他是個很真性情的人，但為了討生活，籌措拍片資金，到處說好話，就和角色的名字一樣，就是很『豪洨』。」他認為這次劇本實在太荒唐，所以反而他很認真的去演出，「希望創造的反差感，會有更不同的效果，我也很期待看到這部作品。」

▲▼邱澤《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）
 
此外，《江湖無難事》前導海報由海報設計師陳世川操刀，海報中有背部充滿各種很殺又酷的刺青的電影拍攝工作人員，點出電影主題便是黑道與拍電影，但中間工作員人的背上竟是一支線條極度簡單，又毫無殺傷力的可愛草泥馬，更顯現電影充滿無厘頭的風格。

▲▼邱澤《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供）
 
《江湖無難事》描述深深懷抱著電影夢的製片豪洨（邱澤 飾）和老友導演文西「穩死」（黃迪揚 飾）合作10多年，一部作品都沒中過，甚至婚喪喜慶場合都當是拍電影般，出動空拍機認真拍攝，但還是苦熬過著四處舉債的窮日子。突然有一天，文西的劇本居然被他們的債主也是黑道大哥龍哥（龍劭華 飾）相中，但唯一的條件就是要由大嫂香奈鵝（姚以緹 飾）來演女主角！機會終於來了，終於有人懂他們了！豪洨拉著穩死立刻點頭答應，更瘋狂開趴狂歡慶祝，一夜狂歡清醒後，發現女主角竟然飄在開趴用的泳池中死亡，而兩人當然不敢讓龍哥知道，決定豁出去，就算用屍體也要把這部電影完成。
 
《江湖無難事》將於10月在台上映。

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

昆凌溫網「渾圓胸型」清楚外露！　林俊傑炫合照Tag周杰倫：我會好好照顧她

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！　孫協志喊過加油…連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

熱戀傳4天…公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！　利菁：祝有情人終成眷屬

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣！　網一看嚇到：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！　中空入鏡…網放大看傻：Wow

快訊／《蝙蝠俠》男星「睡夢中」逝世！　享年47歲

楊冪下車「渾圓豪球掉出」網瘋了！　機場穿這樣…男員工「凍未條」回頭看

彭于晏確定出局！漫威首位華人英雄《上氣》2大「選角條件」刷掉一批男神

三上悠亞「12分鐘無碼母片」瘋傳！　13歲黑歷史暴牙照曝光…揭業界潛規則

小18歲老公產後憂鬱「封閉自己」　43歲咸素媛崩潰大吵：下車！

《大時代》志琳披「爆乳婚紗」半球全露　導演一看傻眼：怎麼拍呀！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江湖無難事, 邱澤, 高炳權

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女粉「隔膜激吻」被罵翻！　羅志祥「這就是家人」暖護花…周揚青說話了
  2. 「女主角演到一半死亡，用屍體繼續拍」　邱澤：太荒唐！
  3. 傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋
  4. 噴鼻血！韓勝宇跳《Havana》扣子滑開⋯　性感6塊肌露出
  5. 《木曜4超玩》直攝「北檢之花」　4天點閱破百萬刷新司法紀錄
  6. 梅根王妃首次電影紅毯　碧昂絲「上深V下高衩」…攝影師快門按不停
  7. 《玩命關頭》保羅沃克獨生女被爆出道　「藍眼蛇腰」網讚：天使下凡
  8. 周渝民神隱演藝圈　情侶裝私照曝光「同框F4的他」現蹤…粉絲全哭了！
  9. 呂方認愛清秀妹　怕帶小孩、換尿布「曝結婚進度」
  10. iM短影《明日巨星》歌唱大賽　四大金牌導師親自認證

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366