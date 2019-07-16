記者洪文／綜合報導

邱澤去年在《誰先愛上他的》深刻演出男同志廣受好評，今年則在新片《江湖無難事》首度演出台客，再度讓人看見他不同的一面。該片聚焦台灣電影人拍電影的瘋狂一面，描述兩位台客兄弟，為了一圓多年導演夢想，竟然拍到驚動台灣、日本黑道，甚至女主角都往生，還是要繼續拍下去，他拍完笑說：「這劇本真是太荒唐了！」

▲▼《江湖無難事》劇照。（圖／華映提供，以下同）



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《江湖無難事》由《愛的麵包魂》導演高炳權執導，集合演技人氣兼具的邱澤和台灣實力派演員龍邵華、姚以緹、黃迪揚、顏正國等人共同演出。導演高炳權表示，故事靈感來自突然之間的靈光乍現，「我記得很清楚，當時我在騎車，而且是騎到基隆路與羅斯福路口，突然有個idea閃過，想到如果有一群人拍電影，拍一拍要是女主角突然死了，如果要用屍體繼續拍下去，那他們要怎麼辦呢？」但這靈感靜置了4年，直到2013年他才有機會寫出劇本。





邱澤在《江湖無難事》當中徹底改頭換面，扮演台客製片人，個性豪爽講義氣，為了挺好兄弟可以不顧一切，所以為了拍電影而負債累累，還不得不去當黑道基層員工還債，「他是個很真性情的人，但為了討生活，籌措拍片資金，到處說好話，就和角色的名字一樣，就是很『豪洨』。」他認為這次劇本實在太荒唐，所以反而他很認真的去演出，「希望創造的反差感，會有更不同的效果，我也很期待看到這部作品。」





此外，《江湖無難事》前導海報由海報設計師陳世川操刀，海報中有背部充滿各種很殺又酷的刺青的電影拍攝工作人員，點出電影主題便是黑道與拍電影，但中間工作員人的背上竟是一支線條極度簡單，又毫無殺傷力的可愛草泥馬，更顯現電影充滿無厘頭的風格。





《江湖無難事》描述深深懷抱著電影夢的製片豪洨（邱澤 飾）和老友導演文西「穩死」（黃迪揚 飾）合作10多年，一部作品都沒中過，甚至婚喪喜慶場合都當是拍電影般，出動空拍機認真拍攝，但還是苦熬過著四處舉債的窮日子。突然有一天，文西的劇本居然被他們的債主也是黑道大哥龍哥（龍劭華 飾）相中，但唯一的條件就是要由大嫂香奈鵝（姚以緹 飾）來演女主角！機會終於來了，終於有人懂他們了！豪洨拉著穩死立刻點頭答應，更瘋狂開趴狂歡慶祝，一夜狂歡清醒後，發現女主角竟然飄在開趴用的泳池中死亡，而兩人當然不敢讓龍哥知道，決定豁出去，就算用屍體也要把這部電影完成。



《江湖無難事》將於10月在台上映。