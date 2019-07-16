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左左右右要升小六了！29.2KG曝「身體密碼」：我們都吃不胖

記者盧薇淩／台北報導

將升上國小六年級的左左右右，趁著暑假期間，16日到松菸蛋蛋特展看展覽，當她們學「杯緣子」的動作，左左語出驚人說：「ㄟ？她怎麼沒穿內褲阿？」右右馬上說：「有拉！人家有穿齁，是白色的！」童言童語令現場大人笑翻。不過說起對於公仔的收藏，左左直說：「我們零用錢很多！」但爸媽會禁止她們亂買玩具。

▲▼左左右右看扭蛋特展 。（圖／寬宏提供）

▲左左右右看扭蛋特展 。（圖／寬宏提供）

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左左右右透露，看展前一天爸媽帶她們去400元吃到飽吃大餐，右右細數自己吃了4大球冰淇淋，喝了5杯飲料，「蛤蜊湯我們家喝了三碗！」被問身為女星不怕大食量造成身材走樣？左左右右笑說：「我都變胖不了啊！一直維持在29.2公斤，有老師也說我們吃這麼多都不會胖，別人一直想減肥我們都胖不了。」身材嬌小的她們，身高大約134公分，左左是全班最矮、右右是倒數第三矮，也苦笑每次都坐在班上第一排。

▲▼左左右右看扭蛋特展 。（圖／寬宏提供）

▲左左右右怎麼吃都不會胖。（圖／寬宏提供）

暑假還有一個月時間，左右同聲說：「爸爸會帶我們去台南看看古蹟，我們在那邊也有朋友。」左右也說到除了想安排在去外縣市走走看看外，每年暑假她們都固定會上舞蹈夏令營，這次的夏令營更是讓兩位感到開心，因為學習了新的東西、挑戰新舞種，趁著暑假時間吸收新知。

不過說到暑假作業，右右說：「我寫很多了，我有好幾天都沒寫作業，但有寫英文功課，就覺得我自己寫很多了不想寫，但每次都到最後才急急忙忙趕作業。」被問對於之後國中生活會不會害怕，左左說：「一定會，我想要繼續跟右右同班！」姐妹倆都說不想分開，因爲「覺得很恐怖」，很怕沒有人可以聊天，不過一直朝夕相處還是會吵架，但絕不會打架。

▲▼左左右右看扭蛋特展 。（圖／寬宏提供）

▲▼左左右右將趁暑假倒數到台南旅行。（圖／寬宏提供）

▲▼左左右右看扭蛋特展 。（圖／寬宏提供）

▲▼左左右右看扭蛋特展 。（圖／寬宏提供）

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