趙麗穎素顏被拍「狂遮臉」快閃！　產後4個月「HD全身照」網：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

趙麗穎和馮紹峰婚後育有一子，產後鮮少公開亮相，繼3天前意外被網友野生捕獲，她16日凌晨現身北京機場，全身包得密不通風，發現被拍不時遮臉，維持一貫低調作風，但一看到粉絲上前要簽名，她還是親切地接過紙筆了。

▲▼趙麗穎產後4個多月來鮮少公開亮相。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）



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照片中，可以看到趙麗穎戴上杏色漁夫帽和口罩，幾乎遮住整張臉，身穿淺藍色襯衫式洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，腰際綁帶繫出腰身，簡單搭配一雙帆布鞋，產後4個多月似乎已逐漸恢復成少女般的身材，讓網友直呼不敢相信。

▲趙麗穎16日凌晨現身機場。（圖／CFP）



儘管全程低頭走路且不時拿手遮臉，但當趙麗穎發現粉絲拿紙筆給她簽名時，她仍親切地滿足對方的要求，此時鏡頭由下往上拍，可以看到她似乎是素顏，眼神沒有絲毫不耐，離開前甚至雙手合十跟身旁的粉絲道謝。

▲▼趙麗穎親切打招呼並幫粉絲簽名。（圖／翻攝自微博／劇毒二叔）



►趙麗穎幫粉絲簽名的影片，請點這裡。



事實上，趙麗穎在休養的這段期間不光只有照顧兒子，還特地去考汽車駕照和學習英文，如此一來，以後不但能親自駕車帶孩子出去玩，在演藝事業發展上也能更加多元，讓影迷相當期待她的回歸作。

▲很多粉絲都在期待趙麗穎盡快復出。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）



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