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《德魯納》張滿月開IG洩「超高傲」老闆視角！英文名稱有寓意

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》才播出兩集討論度就超高，IU飾演的「張滿月」社長活了千年，雖然個性傲慢，卻又莫名討人憐愛，而這麼高冷的社長居然開Instagram帳號，學習現代人拍照更新近況，開設1天就突破4萬追蹤數，還意外洩露了老闆視角。另外，英文帳號名稱也被發現了取名巧思。

▲《德魯納》「張滿月」開IG洩老闆視角！英文名稱有寓意。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站、fullmoon.long IG）

▲張滿月吃包子先拍照。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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以帳號「fullmoon.long」為名，張滿月第一PO就是發出《德魯納酒店》第一集最後，和具燦成（呂珍九飾演）一起造訪的包子店，她當時就像普通人一樣，食物來的時候沒先吃，反而是拿起手機狂拍幾張才動筷子，事後再把拍好的照片上傳IG，明明是虛擬角色，卻透過這個動作讓人覺得真實！

▲《德魯納》「張滿月」開IG洩老闆視角！英文名稱有寓意。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站、fullmoon.long IG）

▲張滿月開IG把包子照上傳。（圖／翻攝自fullmoon.long IG）

不僅如此，張滿月還公布不少私下照，包含與燦成第一次見面時的月台，和酒店職員們的合照，以及滿月社長的個人自拍，IU都以張滿月的口吻發文，十分有趣。而粉絲也發現帳號背後的小秘密，「 fullmoon」是滿月的意思，但後面接著的不是「張」姓的英文，而是「Long」，一來是「長」跟「張」在韓文都是相同發音，而「長」也象徵著她活了千年之久的歲月。

▲《德魯納》「張滿月」開IG洩老闆視角！英文名稱有寓意。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站、fullmoon.long IG）

▲「張滿月」老闆視角就是不把呂珍九放在眼裡。（圖／翻攝自fullmoon.long IG）

總是高傲帶刺，連照片都看得到老闆超狂的視角，就是不把員工放在眼力（呂珍九的臉都被切一半）。張滿月被譽為「女版鬼怪」，挾帶著驚人的開播氣勢與討論度，《德魯納酒店》第二集收視已經突破7.6%，即將追平《阿斯達年代記》最高的7.7%紀錄，但她首先超越自己，打破前一部作品《我的大叔》寫下的最高7.3%收視。

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關鍵字

德魯納酒店, IU, 呂珍九, 日韓風

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