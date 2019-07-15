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尚恩曼德斯就是對的人！　卡蜜拉親口認愛…揭「愛上他原因」

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手尚恩曼德斯（Shawn Mendes）近來與好友卡蜜拉（Camila Cabello）在推出單曲《Señorita》後爆出曖昧情，兩人還頻頻被拍到當眾牽手擁吻等，但雙方遲遲未有出面說明，不過卡蜜拉近來在受訪時，終於鬆口認愛，「我覺得尚恩就是對的那個人。」

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉先前頻頻被拍到十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

尚恩曼德斯和卡蜜拉一直是關係密切的好朋友，近來他們再度合作歌曲《Señorita》，感情迅速升溫，之後就爆出在深夜裡牽手，在家門口擁吻的親密照片，甚至多次被拍到黏踢踢約會，於女方家門口擁吻等，親密互動看起來就像一對熱戀中的情侶。

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▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

▲▼尚恩曼德斯和卡蜜拉十指緊扣、擁抱。（圖／CFP）

▲尚恩曼德斯和卡蜜拉合作後，感情迅速升溫，經常被拍到黏TT約會畫面。（圖／CFP）

卡蜜拉近日的在英國雜誌《Clash》的專訪中，終於鬆口認了與尚恩曼德斯正在交往，大方告白稱對方就是自己的真命天子，「我覺得真的很難在這圈子找到像他擁有這種特質的人，我覺得尚恩就是那個對的人。」卡蜜拉稱從自己出道以來，無論什麼階段，尚恩曼德斯都一直陪在她的身邊，「他就是我在演藝圈中認識最久的一個人，我們陪在彼此身邊已經有4、5年了，可以跟一個人一起成長真的很棒，知道我生命裡這個人會一直都會在，真的是最美好的事情了，我們也會永遠愛著對方。」

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尚恩曼德斯, Shawn Mendes, 卡蜜拉, Camila Cabello

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