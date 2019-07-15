首位女黑人007誕生！ 　爆「驚奇隊長好友」接棒…新片內容瘋傳

記者古靜兒／綜合報導

英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）飾演的007主角「詹姆士龐德」性感帥氣，每次電影回歸也都讓大家驚喜連連，早前他宣佈，第25部007電影《Bond25》是他最後一次飾演007。眾人好奇的第七任007情報員，15日爆出是新加入《007》系列的黑人女演員拉沙納林奇（Lashana Lynch），令一票影迷都相當驚訝。

▲第25部《007》一票女演員。（圖／翻攝自Facebook／James Bond 007）

第25部007電影《Bond25》的編劇菲比·沃勒·布里奇（Phoebe Waller Bridge）這次為影迷再丟下一個震撼彈，繼丹尼爾克雷格宣佈「退休」後，根據英媒《Daily Mail》新聞報導，爆料者指出電影中有一幕是情報員M說：「進來吧，007。」的畫面，而推門而入的就是拉沙納林奇。

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▲第25部007電影《Bond25》爆出拉沙納林奇（Lashana Lynch）是下一代007情報員，給影迷投下震撼彈。（圖／翻攝自Facebook／James Bond 007）

爆料者說道，拉沙納林奇並非新一代龐德飾演者，只是接任了007代號，成為新一代007情報員而已。他也說，丹尼爾克雷格飾演的「詹姆士龐德」，這次會在電影中為了阻撓另一個國際危機遠赴牙買加，至此從《007》「隱退」。

拉沙納林奇在《驚奇隊長》飾驚奇隊長的好友飛行員瑪麗亞走紅，如今成為新一代007，卻讓網友及影迷的反應出現兩極。雖然《007》官方尚未發出聲明，但此消息一出，著實引起熱議。

▲拉沙納林奇（Lashana Lynch）在《驚奇隊長》飾驚奇隊長的好友飛行員瑪麗亞走紅。（圖／翻攝自Facebook／Captain Marvel）