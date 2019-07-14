記者吳孟庭／台北報導

南韓7人女團CLC首度在台灣舉辦見面會，除了帶來勁歌熱舞，粉絲要求來著不拒，合照、自拍、一起跳舞都十分大方。在接近尾聲時，7人本以為要轉身和歌迷合照，卻突然燈光全暗，她們喊「停電嗎？」這時螢幕播放出粉絲為她們準備的應援影片，看完之後全都淚崩，睿恩更哭到不能自己，但謝謝粉絲「這是幸福的眼淚」。

▲▼韓女團CLC在台北舉辦粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

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CLC今（14日）晚間5點在ATT SHOWBOX大直店舉辦首次粉絲見面會，以熱門主打歌《No》、《Show》開場，粉絲超熱情狂尖叫，還有不少是來自日本、韓國、馬來西亞、香港的粉絲，甚至泰籍成員Sorn的媽媽也來了，坐在台下觀看愛女的表演。

粉絲的要求，成員都欣然接受，不管是對台下撒嬌，抽到的歌迷大多要求合照或自拍，還有一位男粉的願望超特別，是請成員跟他一起跳CLC的最新主打歌《ME》，他不亞於表演者的賣力演出，獲得全場歡呼，CLC也說還是第一次被要求跟粉絲一起跳。

▲CLC表演許多精彩歌曲。（圖／記者李毓康攝）

中間一個橋段是CLC要做食物給粉絲吃，分為三明治組與果汁組，Elkie這時爆料一個小秘密，「其實Sorn姐姐不吃番茄，但在食物裡面的可以。」Sorn進一步解釋，「如果放在義大利麵、披薩裡面沒關係，只要沒有整個番茄形狀的就敢吃。」另外水果組則是隨機放入火龍果、鳳梨、香蕉等食材，沒有試過滋味好像在亂做，嘴裡還碎念「就隨便做做看吧」，天真個性全場都笑了。

▲CLC粉絲來自各地，用多國語言溝通。（圖／記者李毓康攝）

在問答環節時，Sorn羨慕有真說，「因為她很瘦、人小小的穿衣服很漂亮。」問到誰皮膚最好，丞延自信到直呼，「我現在可以當場卸妝！」但下一秒又改口，「不過我不想要失去大家」逗笑粉絲。

此外Elkie公認是最愛吃，她同意地說，「因為我吃很多」。至於誰是宅女？住在同間房的睿恩、Sorn、Elkie都被指名，Sorn辯解「在床上所有事情都可以做啊，購物、看電影、聽音樂，也可以吃飯啊！」但恩彬跟丞延都受不了，恩彬說：「我是那種坐不住的類型，連休息也是邊走邊休息。」承姬吐槽，「所以跟他們在一起真的很累。」

▲CLC花很多時間與粉絲互動，導致見面會延遲許久。（圖／記者李毓康攝）

進入倒數環節，CLC本來以為要在舞台上跟台下的粉絲大合照。不過此時突然全場變暗，依稀聽到有成員說，「是停電嗎？」這時舞台螢幕上出現了字幕，並開始播放CLC出道4年來的點點滴滴，影片播放完燈一亮，7妞當場淚灑舞台，全部都哭慘了。

▲▼燈全暗CLC驚「停電嗎？」粉絲應援影片出現7人全淚崩。（圖／讀者提供）

成員看著大螢幕的粉絲舉著手幅，用韓文寫「很謝謝你們一直在我們身邊」，讓成員看了更加感動，「現在我都不敢轉身了」，但小小抱怨妝都要哭花了，「怎麼剛好在照相之前播呢？」睿恩更是在拍完照後依舊忍不住情緒大哭，哭到臉都脹紅了。

CLC最後表演《BLACK DRESS》、《ME》等夯曲，全場大吼韓文應援歌詞，加上福利時間，約莫8點結束長達將近3小時的活動，共吸引700粉絲共襄盛舉。