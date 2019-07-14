劇組準備替身「林明禎拒絕使用」　跳水戲親自來⋯全劇組掌聲

記者洪文／台北報導

大馬女神林明禎近日拍攝賀歲片《新年泰瘋狂》飾演一名網紅，搭配泰國顏值超高的實力男星吳旭東（Tul Pakorn Thanasrivanitchai，簡稱 TUL），上演真王子遇上「假公主」的爆笑瘋狂喜劇。由於她不會游泳，一場跳水戲讓她印象深刻，原本劇組安排替身，最後她決定挑戰自我縱身一跳。

▲ 《新年泰瘋狂》林明禎、22歲「大馬飛魚王子」大馬國家代表隊游泳冠軍沈威勝。（圖／樂盟電影公司提供）



林明禎印象深刻的是跳水戲，拯救片中飾演男主角媽媽的朱咪咪。由於她不會游泳，劇組已事先為兩人安排了跳水替身。上戲前，她萬分緊張，在游泳池邊來回踱步數十回，內心雖然忐忑，最終為求戲好展現專業演員的精神，決定挑戰自我縱身一跳，結果一試成功，泳池邊響起熱烈掌聲。

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跳水戲拍攝時間超過2小時，林明禎完成之後開心表示：「拍完這場戲，覺得自己已經殺青了，精神壓力完全釋放！」她特別推薦《新年泰瘋狂》在描述現代人都活在虛擬的網路時代，往往忽略了現實中人與人之間最真實的溝通和關懷，不僅帶給影迷歡笑之外，也是發人深省的一個作品。

談起和男主角的互動，林明禎表示：「我跟東東（吳旭東）都很喜歡健身，在聊天的過程中，發現我們有很多相像的地方，對戲時不需要經過事先練習，一喊ACTION 就會有默契知道怎麼做，完全不會覺得尷尬，合作非常愉快。」

電影中另一個亮點22歲的大馬國家代表隊游泳冠軍沈威勝，有著大馬飛魚王子之稱。雖然林明禎與他沒有對手戲，但對他印象深刻，「拍戲時看到他從泳池水中躍出的畫面，身手出乎想像敏捷，就像有輕功一樣覺得很厲害。」

《新年泰瘋狂》製作費約1800萬台幣，主要在馬來西亞雪隆區一帶、泰國南部勿洞拍攝，卡司包括林明禎、吳旭東、朱咪咪、劭音音、陳鋒以及「泰國女神」快樂寶拉（Happy Polla）等人。