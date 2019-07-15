鷹眼轉行當歌手？搖滾新單曲性感嗓音燃爆...MV還有罕見彩蛋

記者吳孟庭／綜合報導

「鷹眼」退休後轉行當歌手了嗎？傑瑞米雷納（Jeremy Renner）日前突然連發3首新單曲，甚至還大動作釋出MV，他推出的新歌《Main Attraction》，不但展現搖滾嗓音，歌曲燃爆，音樂錄影帶中，甚至還有驚喜人物演出，就是他的6歲愛女艾娃（Ava）罕見公開。

▲傑瑞米雷納發新歌，搖滾嗓音燃爆。（圖／翻攝自YouTube／Jeremy Renner）

其實這是傑瑞米與車商的合作計畫，一次釋出《Main Attraction》、《Nomad》、《Sign》3首新歌，除了搭配廣告播出，三段影片還像部小型電影，他扮演著歌手本身，歌曲也都是他親口演唱，粗曠的嗓音跟品牌形象符合。

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尤其在《Main Attraction》MV後半段，還可以看到他女兒艾娃驚喜演出，傑瑞米平常除了被狗仔偷拍的私生活照之外，鮮少在公開場合或社群網站主動公開女兒模樣，這回算是罕見地父女合作，成為MV另類彩蛋。

▲▼小艾娃拿起麥克風對嘴爸爸的歌聲，氣勢十足。（圖／翻攝自YouTube／Jeremy Renner）

雖然傑瑞米以演員身分為人所知，但他其實深愛音樂，更是音樂創作人，早期多次為電影演唱，去年開始重拾音樂舊愛，和DJ Sam Feldt合作單曲《Heaven (Don't Have A Name)》，嗓音讓人驚艷！他曾表示最愛的第一順位就是音樂，「演戲是20歲才在我腦袋出現的選項，但音樂才是我除了家人以外的初戀。」

傑瑞米更在《PEOPLE》雜誌專訪說過，「我12歲，記得是夏天在家裡的時候，我剪裁厚紙板並上色做出了鍵盤跟鼓，還表演了一場秀，算我妹入場費1塊錢，邀請她朋友來看我們玩厚紙板樂器，最後大概賺了5塊！」

▲傑瑞米以漫威角色「鷹眼」聞名，不過最熱愛的還是音樂。（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》劇照）

當演員與歌手的不同，傑瑞米坦言現在他可以多待在家，常常陪女兒，「但是如果做我另外喜歡的事情，也就是拍戲，就得分開得遠遠地。」被問到是否有出專輯的計畫？他不否認，「我只知道已經寫好了一堆音樂，但那是之後的事情，我很高興能分享音樂，這是之前無法做的。」

▼傑瑞米雷納新歌《Main Attraction》MV。（影片來源：YouTube Jeremy Renner）