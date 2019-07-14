突收孫安佐本人私訊！　祈錦鈅赴約挨操還誇他「好可愛」

記者蔡琛儀／台北報導

有「國民女友」封號的祈錦鈅，日前意外收到IG私訊，邀請她一同拍攝健身影片，她見狀連忙詢問工作人員，才發現竟是孫安佐本人，親自邀請她一起拍攝YouTube影片，讓她相當驚喜。

▲▼ 孫安佐親自指導祈錦鈅健身。（圖／固力狗娛樂提供）

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由孫安佐擔任一日健身教練，指導她如何擁有完美的二頭肌和三頭肌，還帶著祈錦鈅拿起4公斤的啞鈴作正確的鍛練姿勢，自己則是拿起44公斤的啞鈴，展現健身後的成果。之前孫安佐曾放話，即使是正妹來健身也不會手軟，但這次擔任祈錦鈅的一日教練，他不但示範作了100公斤的槓鈴還挑戰44公斤的啞鈴，讓身旁攝影師笑說怎麼感覺孫安佐比較累，倒是一旁的祈錦鈅輕鬆幫忙加槓鈴的重量，直誇孫安佐很厲害。

過程中孫安佐笑說：「也覺得奇怪一向這個健身單元都是來賓比較累，怎麼今天形勢被逆轉。」祈錦鈅正值發片期，不忘邊運動邊打歌，現場清唱新歌《孤單傻子》，還教孫安佐《比心小幸福》中各國語言的「我愛你」發音，孫安佐笑說：「之後到外地要對外國人，直接告白也許會找到真愛」。

▲▼ 孫安佐親自邀請祈錦鈅一起拍健身影片。（圖／固力狗娛樂提供）

祈錦鈅說之前有看過孫安佐的健身影片，錄完節目之後更覺得孫安佐很可愛，且年紀輕輕就可以把身材練那麼好，很佩服他的毅力。而她剛過完24歲的生日，在生日那天去了一趟北京，為之後要錄製的節目作準備，也頓時發覺自己的不足，希望自己也能有恆心和毅力加強當歌手的各項技能。

▲▼ 孫安佐擔任一日教練指導祈錦鈅健身。（圖／固力狗娛樂提供）