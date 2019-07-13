ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／IU心臟遭刺癱軟！呂珍九下意識舉動反被威脅：你跑了就得死

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》今（13）日晚間開播，呂珍九拒絕與IU共事，她便「賞賜」給對方能看見鬼的能力。大半夜的他和一名戴墨鏡女子一起等計程車，前一秒還爭執「是我先招到的」，後一秒看見墨鏡女拿掉眼鏡，竟然雙眼被挖空，嚇得呂連滾帶爬、飛奔而逃！

▲雷／IU心臟遭刺癱軟！呂珍九下意識舉動竟被她威脅：跑了就會死。（圖／翻攝自tvN）

▲呂珍九爸爸為了活命，約定20年後會將兒子交給張滿月酒店社長。（圖／翻攝自tvN）

請繼續往下閱讀...

《德魯納酒店》第一集首播，交代了IU飾演的張滿月酒店老闆的前世今生，更重要的是為何會與呂珍九相遇，原來他是被爸爸賣掉了！20年前爸爸瀕臨死亡邊緣，意外闖入德魯納酒店，遇見張滿月社長後立下約定，如果能饒他不死，20年後會將養大的兒子「燦成」交給對方。

果然20年後張滿月就來領取她的「約定禮物」，在地鐵車廂與長大後的燦成（呂珍九飾演）相見，燦成果斷拒絕邀請，不願意成為她的助手，酒店老闆這時向燦成眼睛吹了一口氣，之後燦成所見的世界就不一樣了！

▲雷／IU心臟遭刺癱軟！呂珍九下意識舉動竟被她威脅：跑了就會死。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲張滿月在具燦成眼睛吹氣後，對方從此看得見鬼了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

當晚燦成決定收拾行李，離張滿月越遠越好，拖著行李箱在街頭打算招計程車，卻遇見一名大半夜戴著墨鏡的女子，接著他向計程車招手，還對女子說，「是我先招到的喔！」沒想到女生說，「哪裡有？因為我看不到！」說著就把墨鏡摘下，燦成一看她雙眼被挖空，驚恐到往後摔倒，尖叫著逃離現場。

▲雷／IU心臟遭刺癱軟！呂珍九下意識舉動竟被她威脅：跑了就會死。（圖／翻攝自tvN）

▲張滿月心臟遭刺癱軟，具燦成想救她竟被威脅：跑了就會死。（圖／翻攝自tvN）

托張滿月的福擺脫女鬼後，兩人在包子店吃飯，卻在燦成不在的時候，她遭襲擊，一把被利刃刺到心臟。張滿月說，「給你機會，要逃跑的話現在就走，這樣我以後就會在你眼前消失。」然而心地善良的燦成，最後卻拖著板車想要載張滿月去治療。

最後他想走，張滿月反而要脅，「你錯過了讓我放棄你的最後機會，如果你逃跑的話，就會死！」兩人未來的發展，讓劇迷非常期待，戲劇名稱也登上NAVER熱搜。《德魯納酒店》7/14起每週日一在愛奇藝台灣站獨家播出。

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

推薦閱讀

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

Ella不想生了但沒戴套！　「畢竟我喜歡快樂」曝有私門方法

Ella不想生了但沒戴套！　「畢竟我喜歡快樂」曝有私門方法

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了

蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

鄧超、孫儷1家4口「0遮擋」同框！　藏7年…兒女正面首曝光

鄧超、孫儷1家4口「0遮擋」同框！　藏7年…兒女正面首曝光

減肥節目冠軍瘦下來脫魯娶老婆　13年後「爆肥到400公斤」下場超淒慘

減肥節目冠軍瘦下來脫魯娶老婆　13年後「爆肥到400公斤」下場超淒慘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

Ella不想生了但沒戴套！　「畢竟我喜歡快樂」曝有私門方法

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

德魯納酒店, IU, 呂珍九, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影／迪麗熱巴飆唱《騎士精神》GG了！網一聽全崩潰：有夠難聽
  2. 子瑜、志效唱一唱哭了！TWICE全員淚崩喊話：永遠都是9個人
  3. 暖到哭！羅志祥「霸氣摟入懷」摸頭拍背　淘汰成員淚訴：我盡力了
  4. 台北電影獎／打零工2年幫大明星擦鞋！李亦捷奪影后：演戲比較快樂
  5. 男友同居一女…被抓包解釋「她是前女友」！本土劇真人娜美心碎了
  6. 台北電影獎／失業2年！李亦捷「首奪影后」泛淚：我懷疑自己不適合演員
  7. 台北電影獎／小戽斗激動淚吐「老婆送醫」過程：我心亂如麻！
  8. 雷／IU心臟遭刺癱軟！呂珍九下意識舉動反被威脅：你跑了就得死
  9. 台北電影獎／105歲父親前幾天仙逝！劉引商「首奪影后」：爸，天上看到了嗎？
  10. 蕭彤雯做菜剁到手指！　眼前發黑進急診…醫生「超專業切菜指導」網友全服了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366