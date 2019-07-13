雷／IU心臟遭刺癱軟！呂珍九下意識舉動反被威脅：你跑了就得死

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》今（13）日晚間開播，呂珍九拒絕與IU共事，她便「賞賜」給對方能看見鬼的能力。大半夜的他和一名戴墨鏡女子一起等計程車，前一秒還爭執「是我先招到的」，後一秒看見墨鏡女拿掉眼鏡，竟然雙眼被挖空，嚇得呂連滾帶爬、飛奔而逃！

▲呂珍九爸爸為了活命，約定20年後會將兒子交給張滿月酒店社長。（圖／翻攝自tvN）

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《德魯納酒店》第一集首播，交代了IU飾演的張滿月酒店老闆的前世今生，更重要的是為何會與呂珍九相遇，原來他是被爸爸賣掉了！20年前爸爸瀕臨死亡邊緣，意外闖入德魯納酒店，遇見張滿月社長後立下約定，如果能饒他不死，20年後會將養大的兒子「燦成」交給對方。

果然20年後張滿月就來領取她的「約定禮物」，在地鐵車廂與長大後的燦成（呂珍九飾演）相見，燦成果斷拒絕邀請，不願意成為她的助手，酒店老闆這時向燦成眼睛吹了一口氣，之後燦成所見的世界就不一樣了！

▲張滿月在具燦成眼睛吹氣後，對方從此看得見鬼了。（圖／愛奇藝台灣站提供）

當晚燦成決定收拾行李，離張滿月越遠越好，拖著行李箱在街頭打算招計程車，卻遇見一名大半夜戴著墨鏡的女子，接著他向計程車招手，還對女子說，「是我先招到的喔！」沒想到女生說，「哪裡有？因為我看不到！」說著就把墨鏡摘下，燦成一看她雙眼被挖空，驚恐到往後摔倒，尖叫著逃離現場。

▲張滿月心臟遭刺癱軟，具燦成想救她竟被威脅：跑了就會死。（圖／翻攝自tvN）

托張滿月的福擺脫女鬼後，兩人在包子店吃飯，卻在燦成不在的時候，她遭襲擊，一把被利刃刺到心臟。張滿月說，「給你機會，要逃跑的話現在就走，這樣我以後就會在你眼前消失。」然而心地善良的燦成，最後卻拖著板車想要載張滿月去治療。

最後他想走，張滿月反而要脅，「你錯過了讓我放棄你的最後機會，如果你逃跑的話，就會死！」兩人未來的發展，讓劇迷非常期待，戲劇名稱也登上NAVER熱搜。《德魯納酒店》7/14起每週日一在愛奇藝台灣站獨家播出。