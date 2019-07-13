懷孕別養貓？應采兒喊「絕對送走」被轟爆　T妹傻眼嗆：批評的人更沒知識

記者李湘文／綜合報導

大陸綜藝節目《新生日記》日前討論「懷孕該不該把貓送走」，藝人應采兒認為貓毛容易引起氣喘，「等小孩子出生以後過敏、呼吸困難她就知道了，絕對送走。」一番話受到不少愛寵人士抨擊。不過，網紅T妹站出來替應采兒說話，認為對方講的並沒有錯，「我看批評的人更沒知識。」

▲應采兒支持馬劍越把貓送養，引起爭議。（圖／翻攝自微博）

《新生日記》節目中，因為女星馬劍越懷有身孕，長輩要求把家裡養的貓送走：「以後小孩出來，他到處摸、到處滾，一摸就把貓毛放進嘴裡面去吃，妳覺得好嗎？」應采兒也強力支持：「貓的毛比狗的毛細，很容易引起氣喘，而且小孩子沒有鼻毛，等妳小孩子過敏，妳到時候再哭吧。」然而一番話在節目播出後，引發不小的爭議。

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▲T妹聲援應采兒。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

對此，T妹指出，應采兒的話雖然沒有說完全，但是並不代表就是錯的，「她指的是『先天過敏兒』，當然不是套用每一個人，本身沒有過敏的人，怎麼接觸貓毛確實不會怎樣，吞了再拉出來都沒問題！但現今對狗貓毛（尤其短毛）過敏的人真的不佔少數。」

T妹強調，看到很多批判應采兒無知的留言，但說法都是錯的，「不要以自己的經驗，就認定別人無知……例如，你小孩從小吃香蕉都不會過敏，就認為別人無知，怎麼可能對香蕉過敏。」她引用美國調查，指出貓毛誘發過敏的比例確實偏高，並不是自己跟貓狗待在一起不會過敏，就代表小孩也不會不適。

▲T妹指出，貓毛確實有可能造成小孩過敏，應采兒的論點並沒有錯。（圖／翻攝自臉書／Tiffany Chen T妹 粉絲團）

對於應采兒發言造成的風波，T妹吐槽：「新聞標題一句『應采兒被大家罵無知』，誘發一堆沒生活常識、知識的人大喊『應采兒超沒知識，我要取消關注』。」她反過來質疑大眾罵應采兒只為跟風，並批評：「腦是很好用的東西，不是只是跟風與辯論。」