直播哭爆「因為挺韓被封殺」！　許聖梅遭狂酸2個月反擊：該還我公道

記者李湘文／綜合報導

名嘴許聖梅5月在臉書直播中痛哭，淚訴被電視台封殺：「因為我挺韓國瑜，我沒有舔郭台銘的腳趾頭，所以我就沒有工作了！」引起社會關注。時隔2個月，她12日重提此事，委屈表示這段時間飽受冷嘲熱諷，還被酸炒作，「總該還我公道了吧！」

▲許聖梅5月曾哭訴因為挺韓丟了工作。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

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許聖梅12日透過臉書回憶，2個月前在直播中爆郭台銘的料，之後就被罵炒作，「還有不明人士去跟媒體爆料，指控我是為了上某台節目而炒新聞。」她痛訴，2個月以來受到同業冷嘲熱諷、幹譙，但自己都默默吞了下來，「韓市長熱心替我找工作，我也婉拒了。」

許聖梅透露，因為家人擔心被有錢人秋後算帳，自己一直承受家人的不諒解，但也沒有像潑婦罵街一樣上遍大小通告，「我只是想用自己的方式讓大家看清有錢人的嘴臉，雖然我三不五時被同業冷嘲熱諷加酸爆，但是，我始終相信，我的義氣是有正能量的。」

▲許聖梅強調「我的義氣是有正能量的」。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

這段時間，許聖梅自爆也曾暗自垂淚，但左思右想終於想開，「原來，這一切，神明自有安排……講義氣的人從來不寂寞，大家不用擔心了。」她未講明發生什麼事，但強調「韓市長自有神助」，也感謝韓家軍給她力量，「謝謝你們願意選擇相信我。」

▲許聖梅2個月前開直播痛哭。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

許聖梅在5月直播中哭著爆料，接到一通電視台的電話，被通知以後不用再去錄影，一下子沒了工作。她痛訴自己努力還債10年，只是想要讓家人過好生活，卻因為政治立場被辭退：「我知道我做這個直播，我可能會被台灣的首富假扣押，然後他會把我告到死。可是我真的忍耐很久了！」

對於許聖梅在直播中痛哭一事，有不少粉絲都表示為她心疼，但也有網友質疑事情真偽，甚至批評她此舉是在炒作。至於受到許聖梅控訴的年代電視台，則出面澄清事情並非如此，《突發琪想》節目肯定她的表現，也從來沒說要封殺，不解對方為何有此反應。