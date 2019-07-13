ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直播哭爆「因為挺韓被封殺」！　許聖梅遭狂酸2個月反擊：該還我公道

記者李湘文／綜合報導

名嘴許聖梅5月在臉書直播中痛哭，淚訴被電視台封殺：「因為我挺韓國瑜，我沒有舔郭台銘的腳趾頭，所以我就沒有工作了！」引起社會關注。時隔2個月，她12日重提此事，委屈表示這段時間飽受冷嘲熱諷，還被酸炒作，「總該還我公道了吧！」

▲許聖梅在直播中痛哭。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

▲許聖梅5月曾哭訴因為挺韓丟了工作。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

請繼續往下閱讀...

許聖梅12日透過臉書回憶，2個月前在直播中爆郭台銘的料，之後就被罵炒作，「還有不明人士去跟媒體爆料，指控我是為了上某台節目而炒新聞。」她痛訴，2個月以來受到同業冷嘲熱諷、幹譙，但自己都默默吞了下來，「韓市長熱心替我找工作，我也婉拒了。」

許聖梅透露，因為家人擔心被有錢人秋後算帳，自己一直承受家人的不諒解，但也沒有像潑婦罵街一樣上遍大小通告，「我只是想用自己的方式讓大家看清有錢人的嘴臉，雖然我三不五時被同業冷嘲熱諷加酸爆，但是，我始終相信，我的義氣是有正能量的。」

▲許聖梅哭著直播被酸炒作，2個月後反擊「該還我公道」。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

▲許聖梅強調「我的義氣是有正能量的」。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

這段時間，許聖梅自爆也曾暗自垂淚，但左思右想終於想開，「原來，這一切，神明自有安排……講義氣的人從來不寂寞，大家不用擔心了。」她未講明發生什麼事，但強調「韓市長自有神助」，也感謝韓家軍給她力量，「謝謝你們願意選擇相信我。」

▲許聖梅在直播中痛哭。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

▲許聖梅2個月前開直播痛哭。（圖／翻攝自臉書／許聖梅）

許聖梅在5月直播中哭著爆料，接到一通電視台的電話，被通知以後不用再去錄影，一下子沒了工作。她痛訴自己努力還債10年，只是想要讓家人過好生活，卻因為政治立場被辭退：「我知道我做這個直播，我可能會被台灣的首富假扣押，然後他會把我告到死。可是我真的忍耐很久了！」

對於許聖梅在直播中痛哭一事，有不少粉絲都表示為她心疼，但也有網友質疑事情真偽，甚至批評她此舉是在炒作。至於受到許聖梅控訴的年代電視台，則出面澄清事情並非如此，《突發琪想》節目肯定她的表現，也從來沒說要封殺，不解對方為何有此反應。

推薦閱讀

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆

Ella不想生了但沒戴套！　「畢竟我喜歡快樂」曝有私門方法

Ella不想生了但沒戴套！　「畢竟我喜歡快樂」曝有私門方法

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了

蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

減肥節目冠軍瘦下來脫魯娶老婆　13年後「爆肥到400公斤」下場超淒慘

減肥節目冠軍瘦下來脫魯娶老婆　13年後「爆肥到400公斤」下場超淒慘

鄧超、孫儷1家4口「0遮擋」同框！　藏7年…兒女正面首曝光

鄧超、孫儷1家4口「0遮擋」同框！　藏7年…兒女正面首曝光

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

《流星花園》葉莎近況曝光！　嫁豪門消失7年「為古天樂復出」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！　極樂放送4球…事後心得羞爆

Ella不想生了但沒戴套！　「畢竟我喜歡快樂」曝有私門方法

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

減肥節目冠軍瘦下來脫魯娶老婆　13年後「爆肥到400公斤」下場超淒慘

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許聖梅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 懷孕別養貓？應采兒喊「絕對送走」被轟爆　T妹傻眼嗆：批評的人更沒知識
  2. 隋棠3歲兒Max彈吉他Q炸！　網一聽「歌詞有玄機」笑噴
  3. 劉以豪恢單霸氣誘惑！郭雪芙動搖了「落淚拔婚戒」網狂尖叫
  4. 林俊傑受邀美職棒看球！再當溫布頓網球大使..跨運動界超狂
  5. 西門町封街3000人朝聖偶像！劉德華「獻唱1首歌」承諾：明年會再來
  6. 以最少血腥創造最大生理不適！《仲夏魘》優雅怪誕的極致
  7. 有氧天王肺活量遭質疑　潘若迪遭唱衰「吹三口就沒氣」
  8. 直播哭爆「因為挺韓被封殺」！　許聖梅遭狂酸2個月反擊：該還我公道
  9. Gail現身信義區拍MV！　「頂高溫工作5小時」笑容依舊
  10. 獨家／這群人茵聲「單飛發片」　展榮：人生規劃不同！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366