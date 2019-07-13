《WWW》李在旭一句真實台詞發威！「玄彬」竟然衝上熱搜榜

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《請輸入檢索詞WWW》劇情進入高潮，21歲小鮮肉演員李在旭（李宰旭）在劇中終於嚐到走紅滋味，告知他現在簽入「炫彬（玄彬）」經紀公司了，而現實生活他真的和玄彬同間公司，戲劇播畢當晚玄彬兩字還衝上NAVER熱搜榜第10名，真實與演戲都快分不清楚！

▲李在旭其實真的是玄彬師弟。（圖／翻攝自VAST娛樂官網）

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李在旭在劇中飾演一位連經紀公司都沒有，戲演了10年還是默默無名的小咖演員薛志煥，因為劇中劇《丈母娘為何那樣》大放異彩，還因為李多熙飾演的入口網站本部長車賢幫他爭取，本來被賜死的角色也回來了，收視率更節節上升，知名度更高了！

薛志煥終於有經紀公司青睞，驕傲對車賢說，「我跟玄彬的經紀公司簽約了！」不但出入有轎車接送，現在拍戲還有經紀人幫忙打傘，可以說是待遇180度升級跳！

▲《WWW》李在旭台詞是講真的。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

不過這可不只是戲劇台詞而已，李在旭目前所屬的經紀公司，的確就是玄彬現在的VAST娛樂。《WWW》當晚播畢後，「玄彬（현빈）」兩字就衝上NAVER熱搜榜第10名，其中在20代與30代的年齡層，關鍵字更爆衝到第5與第6，似乎大家都在搜玄彬的經紀公司！

▲《WWW》李在旭一句真實台詞 「玄彬」莫名衝上熱搜榜啦。（圖／翻攝自tvndrama.official IG）

李在旭的第一部作品的確也跟玄彬有關，就是去年的電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，玄彬是男主角，李在旭只是燦烈遊戲開發的夥伴，最後還變成RPG的角色，大多時候滿臉鮮血，看不出真實模樣。而《WWW》總算讓劇迷看到他，人氣正旺的他也已經談好下一部電視劇《偶然發現的一天》與電影《長沙里 9.15（暫譯，장사리 9.15）》 。