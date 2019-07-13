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男女團、solo、獨立歌手到演員！下半年16組韓星登台懶人包

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KKBOX韓語小編的無私推薦，為喜歡 K-POP 的你提供最新韓樂資訊..

文／KKBOX編輯室

2019年下半年韓星登台不間斷，和歐爸歐膩最親近的互動，就是這一次！各大勢偶像團體、「音源強盜臉紅的思春期」、「嘻哈男神」Jay Park 也陸續宣布開唱。現在就跟著韓語小編的整理做筆記，掌握 K-POP 歌手、演員的專場資訊吧。親估們～～荷包、心臟請務必撐住！

7/14 CLC

圖片取自 全星秀 Facebook

CLC 宣佈即將在 7 月 14 日來台！時隔一年將再度踏上寶島，她們表示：「Cheshire~真的很想你們！愛你們」並說已經學了幾句中文要來分享，希望大家都能一起參加，留下愉快的回憶。CLC 近期發行數位單曲〈ME〉廣受好評，想親身近距離親眼目睹她們的風采「美」貌，千萬不要錯過這次的《CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI》。

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演出日期：07/14（日）17:00

演出地點：ATT SHOWBOX 大直館

購票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站

7/18 O3ohn

圖片取自Unknown하세요！facebook

曾在知名節目《柳熙烈的寫生簿》九週年特輯獲觀眾票選冠軍的獨立歌手 O3ohn 將在 7 月 18 日來台舉辦首場公演。O3ohn 曾為《陽光先生》、《客》等韓劇原聲帶獻唱，躍為 K-indie 大勢之星。今年順勢推出的全新EP《Simple Songs》則回歸到簡單純粹的音樂想像。O3ohn將透過獨特的囈語呢喃和招Afro爆炸頭，治癒樂迷們的心。

演出日期：07/18 (四） 20:00

演出地點：The Wall Live House

購票方式：KKTIX

7/19 臉紅的思春期

選秀節目《Super Star K6》出身的女子雙人組合「臉紅的思春期」近年陸續透過〈給你宇宙（Galaxy）〉、〈SOME〉、〈BOM〉成為時下最熱門的獨立組合。受到海內外歌迷關注的他們，日前宣布 6 月 5 日正式進軍日本，也發布 7 月 19 日將在 TICC 台北國際會議中心舉行《2019 BOL4 ASIA TOURIN TAIPEI》 演唱會。

演出日期：07/19 (五) 20:00

演出地點：TICC台北國際會議中心

購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店Famiport

7/20 李昇基

「國民歐巴」李昇基將於 7 月 20 日在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會。戲劇、綜藝、音樂各領域都有優異表現的李昇基，今年迎來出道第 15 週年！儘管行程如此忙碌，李昇基仍用盡心思地準備見面會內容，誠意滿滿。

演出日期：07/20 (六） 18:30

演出地點：TICC 台北國際會議中心

購票方式：KKTIX

7/28 APINK 初瓏&普美

圖片由中華文創娛樂 提供

APINK 出道以來史無前例的組合-初瓏&普美，互補又有趣的可愛組合，即將來台與 PANDA 們相見，究竟會擦出什麼樣的火花呢？出道八年的他們，憑藉著清新、自然又不做作的少女感，及朗朗上口又動聽的歌曲，有著大批粉絲。而成員們近期各自活躍於個人活動：戲劇、電影、綜藝等。想和兩位成員共度歡樂時光的話，一定要把握機會！更多見面會相關資訊請關注主辦官方臉書。

演出日期：07/28 (日) 18:00

演出地點：ATT SHOWBOX大直館

售票日期：07/07 (日) 12:00

購票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站

8/10 朴春

朴春回來啦～海外見面會首站選定台北！「Park Bom 1st Fan Meeting in Taipei 2019 "Dream come true"將於8月10日在新北市工商展覽中心舉行！除了精采的歌曲，讓大家留下感動難忘的回憶，幸運粉絲更有機會與朴春自拍！並用她特有的感性嗓音帶給粉絲們滿滿的「回憶殺」。

演出日期：08/10 (六)19:00

演出地點：新北市工商展覽中心

購票方式：KKTIX

8/10 鄭世雲

選秀節目《PRODUCE 101》出身的鄭世雲，將於8月10日訪台，舉辦個人演唱會《ZERO》！今年三月發行第三張迷你專輯《PLUS MINUS ZERO(±0)》的鄭世雲，將自己原本的面貌定義為「0」，再將其他不同面貌設定為加與減。寵絲的他除了帶來令人沈醉的歌唱表演，這次也會透過全區擊掌福利，和每位到場粉絲近距離相見！

演出日期：08/10 (六)18:00

演出地點：ATT SHOWBOX大直館

購票方式：KKTIX

8/10 AB6IX

▲▼AB6IX 8月登台見面會！　福利加碼「多500名」搶票日出爐（圖／全星秀提供）
圖片取自 全星秀 facebook

由林煐岷、田雄、金東賢、朴佑鎭及李大輝組成的AB6IX。2019年5月22日以首張迷你專輯《B:COMPLETE》出道。集結限定組合 Wanna One 獲得粉絲喜愛的朴佑鎭及李大輝，以及在練習生選秀節目《Produce 101》中表現優異的成員們，讓 AB6IX 一出道便抓住大眾的視線，他們宣布7月13日起以首爾為首，展開首場亞洲粉絲見面會，台北場將於8月10日在國立體育大學林口綜合體育館舉行。

演出日期：08/10 (六) 17:00

演出地點：國立體育大學林口綜合體育館

售票日期：06/30（日）11:00

購票方式：全台 7-11 ibon機台及ibon網站

8/10,11 黑裙子

時隔 1 年 2 個月，深受台灣獨立樂迷喜歡的一人樂團黑裙子(검정치마,The Black Skirts)，將在暑假席捲台北、高雄兩地。此次演唱會《'THE BLACK SKIRTS - THIRSTY - LIVE IN TAIWAN'》不只是新專輯《THIRSTY》發佈後，黑裙子首次來台表演，主辦已公布表演嘉賓為 Vast & Hazy，喜歡獨立音樂的粉絲們，千萬別錯過！
高雄場
演出日期：08/10 (六） 16:00
演出地點：高雄 SPERO

台北場
演出日期：08/11 (日) 18:00
演出地點：台北 LEGACY

購票方式：全台 7-11 ibon機台及ibon網站

8/24 朱智勛

圖片取自KEYEAST official facebook

在《與神同行》系列電影中飾演陰間使者「解怨脈」爆紅的演員朱智勛，所屬經紀公司 KEYEAST 在官方臉書公布即將展開名為《2019 Asia Tour 'All About Ju Ji Hoon'》的亞洲巡迴見面會。台北站將於8月24日晚間7點在台大體育館一樓舉行，門票則是6月30日中午12點於年代售票系統開賣。只要購票就能參加擊掌福利，還有機會抽到拍立得、簽名海報等禮物。更多見面會資訊請上主辦單位SYL TW臉書查詢。

演出日期：08/24 (六) 19:00

演出地點：台大體育館一樓

售票日期：06/30 (日) 中午12:00

購票方式：年代售票系統

8/24 VIXX LEO

圖片由 中華文創娛樂 提供

韓國男團 VIXX 的主唱擔當 LEO ，曾和隊內成員 RAVI 組成子團體 VIXX LR 來台舉辦過演出。擁有人稱「碳酸高音」的他，在solo出道後迅速獲得音樂節目冠軍，證明 LEO 的歌唱實力不容小覷。近期推出新的個人專輯外，更宣布舉行個人演唱會《MUSE》，從首爾起跑，也會陸續到海外巡迴，台灣將是其中一站。台灣的星光們趕緊準備見歐巴了！

演出日期：08/24 (六) 18:00

演出地點：ATT SHOWBOX大直館

售票日期：07/21 (六) 13:00

購票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站

8/31 GFRIEND

圖片取自 iME TW facebook

GFRIEND 亞洲巡迴演唱會將於5月起跑，並於 8 月 31 日將演唱會移師林口體育館，這次的演唱將設計延伸舞台，讓成員們更貼近觀眾們。演出前也設有 SOUND CHECK PARTY 的粉絲福利，和喜歡 GFRIEND的 BUDDY 們一起進行歡樂的夏日派對。

演出日期：08/31 (六) 18:00

演出地點：林口體育館

購票方式：拓元售票

9/7 東方神起

▲▼東方神起。（圖／翻攝自東方神起IG）

今年就出道滿16年的東方神起，9月7日將在新莊體育館舉行「TVXQ! CONCERT -CIRCLE- #with in TAIPEI」演唱會，這是他們退伍後第一次來台灣開唱，上一次已經是2014年的台北小巨蛋演唱會，台灣仙后們千呼萬喚了好久，終於盼到這次睽違4年的台灣場啦！

演出日期：09 / 07 (六) 19:00

演出地點：新莊體育館

售票日期： 07/21 (日) PM 13:00

購票方式：拓元售票

9/14 NU'EST

圖片取自 Live Nation facebook

日前帶著第六張迷你專輯《Happily Ever After》回歸歌壇的 NU'EST 將於 9 月 14 日在新莊體育館舉行《2019 NU'EST CONCERT IN TAIPEI》演唱會，這將是黃旼炫歸隊後 NU'EST 的首場台灣演出，除了展現招牌刀群舞、各具特色的SOLO表演，這次也將增加延伸台與側邊舞台，近距離與粉絲互動，共創美好回憶。

演出日期：09/14（六）18:00

演出地點：新莊體育館

購票方式：拓元售票

9/29 JAY PARK

圖片由德碩文化 提供

創立 AOMG 及 H1GHR MUSIC 兩家嘻哈廠牌，唱歌、饒舌、作詞作曲、B-Boy 無所不能的嘻哈男神 JAY PARK，2018年以首張迷你專輯《Ask Bout Me》宣布正式進軍美國歌壇。出道已超過十年的他，今年以「SEXY 4EVA」為主題展開出道個人的首次世界巡迴演唱。而在台灣人氣相當高的他，宣布將在9月29日台北 ATT SHOWBOX 大直館進行演出。更多活動資訊請關注主辦單位官方臉書。

演出日期：09/29（日）18:00

演出地點：ATT SHOWBOX 大直館

售票日期：待官方臉書公佈

購票方式：待官方臉書公佈

10/6 PENTAGON

圖片由 中華文創娛樂 提供

大型男團 PENTAGON 於3月發行的迷你八輯後，4月以首爾為起點站，拉開了首次專長世界巡迴演唱會《2019 PENTAGON CONCERT ＜PRISM＞》的帷幕，並在 10 月 6 日在 TICC 台北國際會議中心與台灣 UNIVERSE 們相見。更多演唱會相關資訊待主辦單位公佈！

演出日期：10/06（日）18:00

演出地點：TICC台北國際會議中心

售票日期：07/06（六）中午12：00

購票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

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關鍵字

CLC, O3ohn, 臉紅的思春期, 李昇基, APINK, 初瓏, 普美, 朴春, 鄭世雲, AB6IX, 黑裙子, 朱智勛, VIXX, LEO, GFRIEND, PENTAGON, 東方神起, NUEST, KPOP, 日韓風

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