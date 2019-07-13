傻眼！《101》14歲可愛男狂掉14名次落選　大黑馬是飆升11名的他

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》下周將進行總決賽，12日晚間選出最終可以入選到直播節目表演的最後20名練習生，沒想到出現大逆轉，在節目人氣超高的14歲練習生李津宇，從沒掉出20名之外，竟然意外落馬。另外一位則是兩樣情，他是一口氣飆11名的人氣王，上升到第6名的曹承衍！

▲《101》公布最終20名參賽者。（圖／翻攝自Mnet）

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本集最意外的就是暱稱「小海南」的14歲練習生李津宇，他最低得過的名次不過是19名，前兩周更分別得到第4與第8名，可以說是篤定進入出道組的人選之一。然而本周進入激烈競爭，粉絲一次只能投2票的情況下，他瞬間被擠出榜外，甚至連決賽的入場券都沒拿到，狂掉14名最終獲得22名飲恨，可說是當晚最勁爆！

▲《101》14歲人氣參賽者狂掉14個名次落選。（圖／翻攝自Mnet）

來自樂華娛樂的練習生曹承衍則是當晚最大黑馬，上一集以《MOVE》的C位抓住不少粉絲的心，一口氣從17名圈外上升到出道組第6名，狂飆了11名次！他在節目初期更只有後半段的67名，好人緣的他終於在出道組被叫到的時候，所有參賽者不管有入選或沒入選，都為他加油打氣！

▲曹承衍狂飆11名次，成為當晚大黑馬。（圖／翻攝自Mnet）

第一名人選由金曜漢與金宇碩進入最終候補，金宇碩謙虛表示，因為對手有拿到福利票，應該會是對方得吧？最後猶如他預言，由上周主題評價中獲得整體第一的金曜漢，奪回曾經奪過的冠軍寶座。至於最終的20名由iMe Korea的李洗賑擠入，對21名的金國憲說，「會連國憲的份一起努力的」。另外由於有不少未成年練習生，下周的《101》將改時段為台灣時間晚間7點、南韓時間8點直播準決賽。