捨美國金融業來台！千萬翻唱網紅Sam破難關...黑人劉以豪祝福

▲Sam Lin推出單曲 。（圖／Sam Lin Music）



記者盧薇淩／台北報導

美籍華裔創作人Sam Lin，近日發行首支創作單曲《把你交給我》，在網路上擁有超高人氣，YouTube頻道「Sam LinMusic」累積超過150支翻唱歌曲影片，頻道總觀看次數超過1400萬。獨自走上音樂路的他，因陽光開朗的性格，認識許多圈內好友，如黑人陳建州、曾沛慈、劉以豪、高以翔，其中還有玖壹壹，更和洋蔥成為臉書好友。

Sam Lin認識許多圈內朋友，其中跟玖壹壹的緣分最特別，有一次Jason唐志中跟玖壹壹分享Sam Lin的音樂影片，玖壹壹一看便很喜歡，主動說要幫Sam Lin錄製祝福影片，之後洋蔥便加了Sam Lin的臉書好友，最近Sam Lin發新歌對於成績特別緊張，洋蔥還不斷地給Sam Lin鼓勵，也贊同他的音樂實力。

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熱愛音樂的Sam Lin，從小跟父親學習小提琴，啟發音樂天賦，也自學鋼琴、吉他、爵士鼓等樂器，2015年他在因緣際會下離開美國，放下穩定的金融專業隻身來台，對此地的一切事物感到親切且喜愛，激發了開始追求音樂夢想的決心。

輾轉來台灣生活4年，Sam Lin經歷了許多追夢過程中，會令他退縮的難題關卡，從一開始歌迷只有自己的家人，到現在累積了許多的歌迷，從孤單一人，到結交許多好朋友；從適應文化、不會書寫中文、影片剪輯、錄音混音，到自己經營YouTube頻道，獲得許多歌迷的支持以及的不同的合作機會。而他的圈內眾多好友，也為第一次發行新歌的SamLin錄製影片獻上祝福。