歌手阿翔左耳驚現「音箱破掉啵啵聲」　王彩樺嘴送耳朵力補！

記者盧薇淩／台北報導

創作歌手黃昺翔（阿翔）推出首張全創作專輯《你在幹嘛》，12日舉辦專輯發佈會，一開場帶6位舞者勁歌熱舞，演唱主打歌《甜不辣》，畢業於南藝大應用音樂學系科班的他，由幕後電視台樂隊助理做起，歷經張三李四樂團時期，再退居幕後製作，這張《你在幹嘛》專輯總共孵了近3年，後面的1年半毅然停掉工作專心做專輯，過著節衣縮食日子，可說為了理想不遺餘力。

▲黃昺翔耳朵出問題，王彩樺打氣力挺 。（圖／無限美好文創娛樂）



阿翔透露，選在12日發片，「是因為今天是媽媽的生日，想把這張專輯獻給媽媽。」以心血結晶實質感謝媽媽的栽培和支持，阿翔也表示，爸爸和妹妹都很照顧，全家人都「贊助」他出輯，而在孵專輯的3年中，為了專心做音樂，也擔心會耽誤到客戶，所以後面的1年半中，他毅然決然停掉所有工作，原本每月進帳6至7萬的他，瞬間吃老本，「還好我整張專輯都自己來，只有花到租錄音室的費用，也靠家裡的支持和愛，才終於順利發片！」

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▲黃昺翔捨棄月入7萬工作做音樂。（圖／無限美好文創娛樂）



不過阿翔表示，閉關做專輯後，可能無意中傷到耳朵，導致左耳開始出現音箱破掉的聲音，像耳朵被音頻塞住一直切換的感覺，「會出現啵啵啵的聲音。」阿翔蹲在家4、5坪小房間裡製作音樂，「因為我習慣熬夜，結果可能是喇叭太大聲，被隔壁鄰居敲牆，所以後來晚上就改戴耳機」，但卻因長時間戴耳機，造成他左耳出問題、不時會發生耳鳴。

▲黃昺翔籌備3年出專輯。（圖／無限美好文創娛樂）



發佈會現場，特別嘉賓王彩樺不計形象撩開襯衫衣領，打趣說：「我裡面也可以沒穿喔，吃幼齒顧目睭，吃中古顧筋骨。」她嘴含「耳朵」餅乾嘴對嘴餵食黃昺翔，象徵以形補形，給阿翔補補耳朵，她笑說：「一人一半感情不會散啦！」又笑問媒體：「大家都有拍到嗎？要不要補拍。」媒體一直拱兩人直接親下去，王彩樺說：「我跟許富凱是母子般的感情，不要嚇阿翔啦！」又說：「讓我們熟一點再來（親）！」現場充滿笑聲。

▲黃昺翔發片，王彩樺、王宏恩、吉那罐子、陳曼青站台。（圖／無限美好文創娛樂）