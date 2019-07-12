ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歌手阿翔左耳驚現「音箱破掉啵啵聲」　王彩樺嘴送耳朵力補！

記者盧薇淩／台北報導

創作歌手黃昺翔（阿翔）推出首張全創作專輯《你在幹嘛》，12日舉辦專輯發佈會，一開場帶6位舞者勁歌熱舞，演唱主打歌《甜不辣》，畢業於南藝大應用音樂學系科班的他，由幕後電視台樂隊助理做起，歷經張三李四樂團時期，再退居幕後製作，這張《你在幹嘛》專輯總共孵了近3年，後面的1年半毅然停掉工作專心做專輯，過著節衣縮食日子，可說為了理想不遺餘力。

▲▼黃昺翔發片王彩樺力挺 。（圖／無限美好文創娛樂）

▲黃昺翔耳朵出問題，王彩樺打氣力挺 。（圖／無限美好文創娛樂）
 
阿翔透露，選在12日發片，「是因為今天是媽媽的生日，想把這張專輯獻給媽媽。」以心血結晶實質感謝媽媽的栽培和支持，阿翔也表示，爸爸和妹妹都很照顧，全家人都「贊助」他出輯，而在孵專輯的3年中，為了專心做音樂，也擔心會耽誤到客戶，所以後面的1年半中，他毅然決然停掉所有工作，原本每月進帳6至7萬的他，瞬間吃老本，「還好我整張專輯都自己來，只有花到租錄音室的費用，也靠家裡的支持和愛，才終於順利發片！」

請繼續往下閱讀...

▲▼黃昺翔發片王彩樺力挺 。（圖／無限美好文創娛樂）

▲黃昺翔捨棄月入7萬工作做音樂。（圖／無限美好文創娛樂）
 
不過阿翔表示，閉關做專輯後，可能無意中傷到耳朵，導致左耳開始出現音箱破掉的聲音，像耳朵被音頻塞住一直切換的感覺，「會出現啵啵啵的聲音。」阿翔蹲在家4、5坪小房間裡製作音樂，「因為我習慣熬夜，結果可能是喇叭太大聲，被隔壁鄰居敲牆，所以後來晚上就改戴耳機」，但卻因長時間戴耳機，造成他左耳出問題、不時會發生耳鳴。

▲▼黃昺翔發片王彩樺力挺 。（圖／無限美好文創娛樂）

▲黃昺翔籌備3年出專輯。（圖／無限美好文創娛樂）
 
發佈會現場，特別嘉賓王彩樺不計形象撩開襯衫衣領，打趣說：「我裡面也可以沒穿喔，吃幼齒顧目睭，吃中古顧筋骨。」她嘴含「耳朵」餅乾嘴對嘴餵食黃昺翔，象徵以形補形，給阿翔補補耳朵，她笑說：「一人一半感情不會散啦！」又笑問媒體：「大家都有拍到嗎？要不要補拍。」媒體一直拱兩人直接親下去，王彩樺說：「我跟許富凱是母子般的感情，不要嚇阿翔啦！」又說：「讓我們熟一點再來（親）！」現場充滿笑聲。

▲▼黃昺翔發片王彩樺力挺 。（圖／無限美好文創娛樂）

▲黃昺翔發片，王彩樺、王宏恩、吉那罐子、陳曼青站台。（圖／無限美好文創娛樂）

推薦閱讀

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃昊翔, 阿翔, 王彩樺

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 登陸月球50週年　「5特別節目看到爽」太空迷一次滿足
  2. 廖文強「坐下寫歌起身竟天亮」　自認易分心..僅音樂堅持12年
  3. 「一家四口」預習走紅毯　龍五稱台女神郭碧婷「媳婦」
  4. 姜至奐遭上銬現身！　向爆性侵女職員道歉：作為哥哥對不起她們
  5. 爆秘戀王心凌緋聞男友！「華航林依晨」發聲了：對感情問心無愧
  6. 王嘉爾IG突然「取關一半名單」傳和Mark有關　粉絲和團飯戰翻：少團魂綑綁！
  7. 李國毅恐怖箱摸「棒狀物」：會變大　簡嫚書一說答案全場笑噴
  8. 《台灣那麼旺》衛冕者含淚退賽　胡瓜：放心去飛！
  9. 「想改行當外送員」　小球申請外送帳號卻過不了審核！
  10. 找秦祥林演男一原因...46年後首度曝光！李行曝秦漢拒演才找他　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366