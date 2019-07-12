BTS推薦巴茲、聯合公園Mike　下半年西洋歌手來台懶人包

文 / 影楊 (yin)

2019上半年有首度創下傲人紀錄的魔力紅（Maroon 5）、美麗少年特洛伊（Troye Sivan）接力來台開唱，而下半年還有經典男團接續開唱，新好男孩（Backstreet Boys）與西城男孩（Westlife）強勢回歸喚醒青春，新生代創作新聲Bazzi、Anne-Marie，還有搖滾天團聯合公園主腦Mike Shinoda轟炸舞台，準備來台榨乾你的荷包！看懶人包趕緊搶票下好離手，不然下次就不知道何時來囉！

＊文章的尾端，附上已經結束的演唱會相關資訊（歌單、演唱會文章）方便給大家回味！

José González

阿根廷裔、來自瑞典的民謠詩人JoséGonzález，至今發行《Veneer》、《In Our Nature》和《Vestiges & Claws》三張叫好叫座的專輯，而最廣為人知的莫過於獻聲電影《白日夢冒險王》，讓人一同感受熱血澎湃的意外交會。José始終把悲傷唱得輕盈，讓歡愉也來得淡然， 好像卸下了為了在這個世界存活而戴上的面具， 採集著生活中最細瑣微眇的情感，字句都來得平實而真切， 埋進器樂間的，是更貼近人心的溫暖。3年前José曾來過台灣，上次錯過的他療癒的詩意魅力，這次請把握機會！

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演出時間：2019/7/12（五）20:00

演出地點：Legacy Taipei

售票網站：博客來售票網

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▼【專訪】來自瑞典的白日夢冒險王： José González

Yo La Tengo

美國獨立搖滾長青樹Yo La Tengo出道已超過25年，他們的演出仍保有像大學熱音社的青澀氣息，2013年開始與Tortoise 主腦John McEntire 合作以後，這個樂團進入一種佛系創作的境界，只靠即興演奏作曲。儘管Yo La Tengo來台灣多次，仍成為搖滾樂迷最想看的演唱會，今年Yo La Tengo將在7月再度來台，喜歡他們的搖滾本事請務必記下時間！

演出時間：2019/7/13（六）20:00

演出地點：Legacy Taipei

售票網站：博客來售票網

延伸閱讀：民謠+搖滾初夏雙拼！José González與Yo La Tengo 7月一連兩天開唱

Local Natives

來自加州洛杉磯的獨立樂團Local Natives，走過14個年頭，濃濃硬地搖滾神髓與迷幻民謠色彩不變，超越歲月的永恆之聲，猶如時間的鍊金術士。Local Natives歷經團員更換，靠將人生體悟、巡演經驗、生活裡的百轉千迴淬煉成音樂。睽違三年，終於在今年推出第四張大碟《Violet Street》並展開世界巡演。他們即將在7/17來台演出，藉由搖滾樂團的魅力，讓你在暢快跳動的節奏，鼓擊激烈碰撞心臟，感受有如旭日，永恆不滅的希望。

演出日期：2019/7/17（三）19:00入場 20:00開演

演出地點：THE WALL LIVE HOUSE 公館

購票網址：KKTIX

Bazzi

巴茲（Bazzi）在2018年以單曲〈Mine〉創下全球破3.5億次的點聽紀錄，被超過300萬支抖音影片使用，而他還被卡蜜拉指名合作，泰勒絲與BTS隊長RM推薦。不僅如此，他曾替少女時代太妍、SHINee泰民等寫歌，創作量豐沛被稱為「全能音樂創作才子」。巴茲終於要在7月22日於Legacy Taipei舉辦首場台灣演唱會，粉絲們可以親身體驗新生代神曲製造機的唱作魅力！

演出時間：2019/7/22 (一) 20:00

演出地點：永豐Legacy Taipei 音樂展演空間

購票網址：Live Nation官網

完整資訊：泰勒絲、BTS都推薦！抖音神曲製造機巴茲7月攻台首唱

Anne-Marie

英倫新生代創作歌姬 安瑪莉（Anne-Marie），曾被紅髮艾德親自邀約擔任世界巡迴開場嘉賓，演唱實力備受肯定，與潔淨的盜賊（Clean Bandit）合作的〈Rockabye〉更是成為英國金榜22年來首支蟬聯9周冠軍的單曲。自2016發行首張個人專輯《Speak Your Mind》以來，在樂壇引起廣大的注意，短短兩年間已成為全球最受矚目的新星，7月24日將首度來台開唱，演出令人期待。

演出時間：2019/07/24（三）20:00

演出地點：永豐 Legacy Taipei 音樂展演空間

購票網址：Live Nation官網

詳細訊息：唱紅〈Rockabye〉的安瑪莉來台開唱！體驗20億點播的超殺實力

Westlife

愛爾蘭男子天團 西城男孩（Westlife）在解散六年後於2018年正式回歸，以紅髮艾德製作的〈Hello My Love〉重返歌壇，讓不少曾聽他們歌曲長大的粉絲都感動不已！西城男孩睽違多年終於回歸，除了預告將在今年發行新專輯，還宣布將於今年7/28（日）重返台灣，一次帶來歷年金曲〈My Love〉、〈Swear It Again〉與〈Against All Odds〉，還有更多新歌！期待他們用多首歌曲一次喚醒你的青春時代！

演出時間：2019/7/28 (日) 19:00

演出地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）

售票網址：Live Nation 官網

詳細消息：終結8年等待！西城男孩7月來台開唱 網：「對大叔的愛還是這麼深」

延伸回顧：

▼西城男孩回來了！回味〈My Love〉到〈Hello My Love〉5首冠軍單曲加新歌

▼【專訪】「我爸是天團成員！」西城男孩當爸好驕傲 透露新歌將問世

Two Door Cinema Club

在雙門電影俱樂部（Two Door Cinema Club，簡稱TDCC）宣布即將推出睽違三年的第四張錄音室專輯《False Alarm》，以及將於10月在英國舉辦巡迴演出後，TDCC也公布了8月12日台灣演唱會的消息。2013年原訂要來台開唱的TDCC因為主唱Alex的聲帶受傷而取消，因此這次的台灣演唱會將是Two Door Cinema Club首次來台灣開唱！喜歡TDCC的粉絲們千萬不要錯過了！

演出時間：2019/08/12（一）20：00

演出地點：ATT SHOW BOX 大直館（ATT 4 Recharge 8F SPERO）

售票系統：ibon售票網站、全台7-11 ibon機台

詳細消息：TWO DOOR CINEMA CLUB 8月首次來台開唱！體驗搞怪電子流行的獨特魅力

Mike Shinoda

隨著今年初啟動的世界巡迴帶來的口碑及票房，聯合公園（Linkin Park）主要成員Mike Shinoda宣布即將以台灣為首站，於8月底正式展開亞洲巡迴，並將與英國新興搖滾勁旅Don Broco共同演出。Mike Shinoda以個人身份來台，將演唱個人作品《Post Traumatic》的歌曲給粉絲，準備盡情搖滾！

演出時間：2019/08/31（六）19:00

演出地點：大臺北都會公園 幸福水漾園區

售票系統：ibon售票網站、全台7-11 ibon機台

延伸閱讀：聯合公園Mike Shinoda 8月來台開唱！首站選定台灣展開新專輯亞巡

Kamasi Washington

薩克斯風演奏家、作曲者、樂團首腦，來自洛杉磯的Kam asi Washington現年38歲，時隔三年在2018年推出鉅作《Heaven and Earth》，早以無畏任何音樂標籤與既定印象，勃勃的 野心已經轉化成對內對外的探索。2013年Kamasi Washington曾以爵士貝斯天王Stanley Clarke的樂手身份來台，樂迷多年的漫長等待，終於盼到一 個「在世傳奇」準備降臨。Kamasi Washington 2019台北專場，大陣仗全編制，登上Kamasi的爵 士星艦，準備在宇宙裡悠遊迷航。

演出時間：2019/9/7（六）19:00入場、20:00開演

演出地點：永豐 Legacy Taipei 音樂展演空間

演出票價：限量早鳥票 NT$1990、一般預售票 NT$2 190、現場票 NT$2390

啟售時間：2019/7/5 (星期五) 10:00

售票方式：KKTIX 、FamilyMart

Backstreet Boys

美國流行天團新好男孩（Backstreet Boys）成軍26年，從90年代稱霸西洋樂壇至今，可以說是流行音樂的不敗神話，每次合體出輯都刷新樂壇歷史記錄。自2015年全員合體來台開唱後，台灣「新好迷」每年都敲碗等待偶像再度公布台灣行，終於新好男孩今年將在10月22日帶來近18年來最大型巡迴演唱會至南港展覽館。

演出時間：2019/10/22（二）20:00

演出地點：南港展覽館

售票網址：Live Nation官網

詳細消息：歌迷敲碗成功！新好男孩10月開唱 〈I Want It That Way〉等經典神曲一次滿足

用文字跟歌單一起回顧演唱會！



第一季（1月～3月）

▶︎ 1/15 Superorganism：主題文章、專訪、親推歌單

▶︎ 1/20 KKBOX前夜祭 - Alan Walker：演唱會直擊

▶︎ 1/21 KKBOX風雲榜 - Alan Walker x 吳卓源＆周興哲：演唱會直擊、合作回顧

▶︎ 2/16 Mitski：主題歌單

▶︎ 2/25.2/26 HONNE：專訪、演唱會歌單、主題影片

▶︎ 3/1 魔力紅（Maroon 5）：演唱會直擊、演唱會歌單、主題影片

▶︎ 3/5 Years & Years（這些年樂團）：演唱會直擊、演唱會歌單

▶︎ 3/8 Kodaline（柯達線樂團）：演唱會直擊、專訪、演唱會歌單

▶︎ 3/10 JMSN：主題歌單

▶︎ 3/16 芮塔歐拉（Rita Ora）：演唱會直擊、專訪、演唱會歌單

第二季（4月～6月）

▶︎ 4/04 紅髮艾德（Ed Sheeran）：演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片、主題文章

▶︎ 4/10 Wild Nothing：演唱會歌單、主題文章

▶︎ 4/13 Still Corners：專訪、主題歌單

▶︎ 4/24 ibeyi：主題歌單、專訪

▶︎ 4/29 特洛伊（Troye Sivan）：演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片

▶︎ 5/16 Phum Viphurit：專訪、快問快答影片、主題文章

▶︎ 5/23 Lauv（香港）：演唱會直擊、演唱會歌單、專訪

▶︎ 5/24 Japanese Breakfast：專訪、問候ID、主題歌單

▶︎ 5/25 傑森瑪耶茲（Jason Mraz）：演唱會直擊、演唱會歌單、回顧影片

▶︎ 5/31 The Jesus And Mary Chain：主題歌單

▶︎ 6/22 男孩特區（Boyzone）：演唱會直擊、演唱會歌單、專訪、回顧影片

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