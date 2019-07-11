周湯豪見酸民留言「特別刺眼」　常親回嗆：會盡量戒這習慣

記者盧薇淩／台北報導

周湯豪將於25日推出全新EP《WHAT A LIFE》，首波新單曲《i GO》自7月1日起連3天在Hit Fm全球首播。每次發片都力求突破的周湯豪，擔任整張EP的創意總監，每一個環節都不假他人之手。不過先前在網路親上火線回覆酸民，周湯豪也說：「之後會盡量戒掉這個習慣，因為還是很多人給他正面鼓勵的留言，但看到一些酸民留言總特別刺眼，之後會多花時間回覆支持跟喜歡他的歌迷。」

▲周湯豪八月hito大台柱記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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周湯豪11日表示，MV上架那天遇到社群網站大當機，還能有這樣的成績，真的很感謝歌迷朋友支持，這次帶來全新不同的嘗試與挑戰，《i GO》短短幾天就榮登排行榜冠軍，感謝歌迷支持。不過先前曾因身份被冒用，他親上火線跟網友對嗆，推新歌也有黑粉攻擊，他也表示之後會戒掉這習慣，因為仍有許多人給他正面力量，會盡量只看支持他的粉絲留言。

▲周湯豪到電台宣傳單曲。（圖／記者林敬旻攝）

Hit Fm聯播網準備了好萊塢巨星規格的「星光手膜」，並以周湯豪認為現今很潮的顏色螢光綠當成手膜顏色，這讓他很感動，幽默笑說，要把這個手印掛在牆上，下次他回來要檢查。他也提到，跟Hit Fm有很深厚的感情，每次回來就有發片宣傳的興奮感，這次也不例外，發片的第一個通告就獻給Hit Fm，就像新歌《i GO》歌詞提到的：「媽，我回來了！」

▲周湯豪星光手膜。（圖／記者林敬旻攝）

周湯豪每次發片造型都備受矚目，上一張專輯《REAL》宣傳期間，他曾以「湯豪橘」成為大家仿效的對象，新歌《i GO》MV則以「螢光綠」為主題顏色，不過他11日在活動上的頭髮從金色染回黑色，他也笑說先前染色時還漂色，拍完MV後決定染回來，「因為很痛而且殺髮質。」他也認為螢光綠相當大膽，一般人比較不敢嘗試，但他希望大家都可以大膽穿出自己態度。

▲▼周湯豪這次以螢光綠為單曲主題顏色。（圖／記者林敬旻攝）

