李善均《寄生上流》激情戲靠想像！劇本拿到就報備老婆了

記者吳孟庭／綜合報導

韓片《寄生上流》在台突破4500萬票房，其中飾演富豪朴社長的李善均，現實生活的老婆正是主演電視劇《請輸入檢索詞WWW》的全慧珍（宋佳京一角）。被問到在片中有激情戲，李善均坦言一開始感到有點生澀不自在，但拍之前已經跟老婆報備過了！

▲《寄生上流》李善均與曹汝貞飾演夫妻。（圖／CATCHPLAY提供）

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李善均與全慧珍是相戀7年、結婚10年的演藝圈模範夫妻，但演戲免不了激情戲時該怎麼辦？李善均日前受訪表示，「拍攝前有給太太看過劇本，所以沒有任何負擔。」倒是和對手演員曹汝貞互動生澀，「但導演告訴我『想像她是你從大學開始交往，然後自然就結婚的對象』，讓我比較能進入角色，展現社長的雙重面貌。」

▲李善均拍床戲有跟老婆全慧珍報備。（圖／愛奇藝台灣站提供、記者黃克翔攝）

飾演「太善良」朴太太的曹汝貞則笑說：「李善均很體貼有風度，所以拍攝過程不會感到不自在，倒是夫人講話的速度很快、又要說英文，有時甚至來不及呼吸，這部分演起來比較困難。」

▲李善均與曹汝貞有公然調情床戲。（圖／CATCHPLAY提供）

《寄生上流》目前全台票房累積4500萬，片商CATCHPLAY推出豪華票根活動，只要上傳4張《寄生上流》電影票根，就有機會入住台北文華東方酒店一晚，更享有SPA、餐點、燙衣等高級服務，1人中獎4人同行，讓觀眾有機會享受奢華住宿體驗，詳情請上CATCHPLAY臉書。

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