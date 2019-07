李友廷飆唱電影版《獅子王》OST！魔性旋律唱到狂點頭　咬唇燦笑萌暈粉絲

▲《獅子王》電影版即將於7/17(三)上映,感人劇情與動聽音樂瞬間勾起許多人的童年回憶,也讓《聲林》冠軍李友廷加入翻唱經典的行列。(影/取自李友廷)

影劇中心/綜合報導

熬過多年不被看見的歌壇走跳生涯,終於在《聲林之王》一舉奪下首季冠軍的李友廷,如今知名度大開,加上他不只唱功了得,創作實力與吉他技巧更是有目共睹,看過他演出的人,都會被他略帶憂鬱的氣質吸引圈粉。但稍早一支李友廷翻唱的影片在網上瘋傳,看完的死忠粉絲紛紛表示,「不要騙我,這真的是本尊?」、「也太陽光了吧!我睜不開眼睛啊~」。原來藏有豐沛的歌唱、創作能量的李友廷,近日翻唱即將於7/17(三)上映的電影《獅子王》名曲。這次翻唱影片中的他,就收起過去暗藏心事的形象,以超活潑的詮釋方式刷新粉絲三觀,令人眼睛大亮。

請繼續往下閱讀...

《獅子王》對於許多7、8年級生來說是童年的回憶殺,當耳邊有旋律響起,腦海中馬上就浮現畫面來搭配,不管是前有熱情奔放的動物出場,最後由狒狒舉起小辛巴,掀起一陣高潮的《The Circle of Life》,或是長大後的辛巴與娜娜感動合唱的定情曲《Can You Feel The Love Tonight》,都是抹滅不去的回憶。然而這兩首超經典名曲,其實都不是此次李友廷的翻唱挑戰,粉絲們點開影片、揭曉答案,竟然是歌詞豁達陽光、曲風超級可愛的《Hakuna Matata》!

只見李友廷化身開朗少年,以時而俏皮時而慵懶的嗓音重新詮釋《Hakuna Matata》,同時也保留原曲豐富又奔放的節奏感,讓他唱著唱著也忍不住直點頭,過程中更被歌曲沾染快樂氣息,竟然對著鏡頭猛挑眉帥笑,迷暈一票粉絲不說,更讓鐵粉在螢幕前尖叫。這次賦予的新曲風,讓其他熟悉《獅子王》的網友也很買單,粉絲聽完更直喊「舒服~」、「跪求唱完整首」、「沒想到《Hakuna Matata》也可以唱得讓人耳朵懷孕」、「以後想聽『哈庫那馬他他』要追2個版本了啦」。

▲翻唱過程中,李友廷不斷開朗燦笑,讓網友大笑討論,「整個快樂上身,可見《Hakuna Matata》的魔力強大。」

其實仔細比較,這首歌與李友廷的經歷可說是不謀而合。回想故事情節就知道,《Hakuna matata》不只是彭彭與丁滿的出場主題曲,同時也撫慰小辛巴被迫離家的心,更開啟牠成為獅王的沉潛期。一個是「森林之王」領導者,一個是「聲林之王」的耀眼歌手,他們以自己的故事告訴有著相同遭遇的朋友「不要急」、「別擔心」,就算沒有人看好,也要默默汲取養分,等待機會一來,帶著累積多年的豐沛能量殺出重圍、登高一呼,就能讓別人認識你獨一無二的存在。

▲ 小辛巴與彭彭、丁滿的相遇,就是《Hakuna Matata》的開始。(圖/迪士尼影業提供,下同)

聽著李友廷唱入人心的歌聲,腦海裡是否也有《獅子王》的畫面再現?有別於卡通版,以線條勾勒描繪出每個角色的獨特之處,睽違25年再度獻映的《獅子王》電影,是由《鋼鐵人》導演 Jon Favreau(強法沃)高科技打造,以擬真風格深度刻畫每個角色的肢體動作和細微表情,讓溫馨有愛的場面加倍生動,精彩的正邪大戰也更刺激有戲。不想錯過在大螢幕前重溫兒時回憶的機會?沉浸在李友廷歌聲裡的同時,也要記得他的貼心提醒,7/17(三)就是《獅子王》電影的上映時間,把握搶票時機,就能再次感受發生在大草原裡的動人故事。

▲《獅子王》真人版電影。



《獅子王》7.17(三) 電影版 王者榮耀:https://youtu.be/QaCjFedkjAE

迪士尼影業IG官方帳號:disneytaiwan