李友廷飆唱電影版《獅子王》OST！魔性旋律唱到狂點頭　咬唇燦笑萌暈粉絲

▲《獅子王》電影版即將於7/17（三）上映，感人劇情與動聽音樂瞬間勾起許多人的童年回憶，也讓《聲林》冠軍李友廷加入翻唱經典的行列。（影／取自李友廷）

影劇中心／綜合報導

熬過多年不被看見的歌壇走跳生涯，終於在《聲林之王》一舉奪下首季冠軍的李友廷，如今知名度大開，加上他不只唱功了得，創作實力與吉他技巧更是有目共睹，看過他演出的人，都會被他略帶憂鬱的氣質吸引圈粉。但稍早一支李友廷翻唱的影片在網上瘋傳，看完的死忠粉絲紛紛表示，「不要騙我，這真的是本尊？」、「也太陽光了吧！我睜不開眼睛啊～」。原來藏有豐沛的歌唱、創作能量的李友廷，近日翻唱即將於7/17（三）上映的電影《獅子王》名曲。這次翻唱影片中的他，就收起過去暗藏心事的形象，以超活潑的詮釋方式刷新粉絲三觀，令人眼睛大亮。

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《獅子王》對於許多7、8年級生來說是童年的回憶殺，當耳邊有旋律響起，腦海中馬上就浮現畫面來搭配，不管是前有熱情奔放的動物出場，最後由狒狒舉起小辛巴，掀起一陣高潮的《The Circle of Life》，或是長大後的辛巴與娜娜感動合唱的定情曲《Can You Feel The Love Tonight》，都是抹滅不去的回憶。然而這兩首超經典名曲，其實都不是此次李友廷的翻唱挑戰，粉絲們點開影片、揭曉答案，竟然是歌詞豁達陽光、曲風超級可愛的《Hakuna Matata》！

只見李友廷化身開朗少年，以時而俏皮時而慵懶的嗓音重新詮釋《Hakuna Matata》，同時也保留原曲豐富又奔放的節奏感，讓他唱著唱著也忍不住直點頭，過程中更被歌曲沾染快樂氣息，竟然對著鏡頭猛挑眉帥笑，迷暈一票粉絲不說，更讓鐵粉在螢幕前尖叫。這次賦予的新曲風，讓其他熟悉《獅子王》的網友也很買單，粉絲聽完更直喊「舒服～」、「跪求唱完整首」、「沒想到《Hakuna Matata》也可以唱得讓人耳朵懷孕」、「以後想聽『哈庫那馬他他』要追2個版本了啦」。

▲翻唱過程中，李友廷不斷開朗燦笑，讓網友大笑討論，「整個快樂上身，可見《Hakuna Matata》的魔力強大。」

其實仔細比較，這首歌與李友廷的經歷可說是不謀而合。回想故事情節就知道，《Hakuna matata》不只是彭彭與丁滿的出場主題曲，同時也撫慰小辛巴被迫離家的心，更開啟牠成為獅王的沉潛期。一個是「森林之王」領導者，一個是「聲林之王」的耀眼歌手，他們以自己的故事告訴有著相同遭遇的朋友「不要急」、「別擔心」，就算沒有人看好，也要默默汲取養分，等待機會一來，帶著累積多年的豐沛能量殺出重圍、登高一呼，就能讓別人認識你獨一無二的存在。

▲ 小辛巴與彭彭、丁滿的相遇，就是《Hakuna Matata》的開始。（圖／迪士尼影業提供，下同）

聽著李友廷唱入人心的歌聲，腦海裡是否也有《獅子王》的畫面再現？有別於卡通版，以線條勾勒描繪出每個角色的獨特之處，睽違25年再度獻映的《獅子王》電影，是由《鋼鐵人》導演 Jon Favreau（強法沃）高科技打造，以擬真風格深度刻畫每個角色的肢體動作和細微表情，讓溫馨有愛的場面加倍生動，精彩的正邪大戰也更刺激有戲。不想錯過在大螢幕前重溫兒時回憶的機會？沉浸在李友廷歌聲裡的同時，也要記得他的貼心提醒，7/17（三）就是《獅子王》電影的上映時間，把握搶票時機，就能再次感受發生在大草原裡的動人故事。

▲《獅子王》真人版電影。



《獅子王》7.17(三) 電影版 王者榮耀：https://youtu.be/QaCjFedkjAE

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