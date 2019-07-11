《聲林2》警察歌手唱出心聲　艾怡良：我要好好謝謝你

記者許逸群／台北報導

「如果有一天，我悄然離去，請把我埋在這春天裡。」柯政宏將這首歌曲唱出屬於自己的靈魂。他是名警察，現任職於士林區天母分局，雖然目前只是一個參加歌唱選秀節目的素人選手，沒有華麗的演唱技巧，但他渾厚的嗓音，並將歌詞唱出警察的心聲，撼動了現場所有人。

▲▼選手柯政宏的職業是名警察。（圖／ETtoday）



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大型歌唱選秀節目《聲林之王2》日前正式開錄，選手來自世界各地，其中也包含各種職業。年僅23歲素人選手柯政宏，從台北海選一路闖進棚內，雖然年紀輕輕，但身為警察的他，歌聲裡頭包覆著他的心聲，似乎詮釋出警務人員抱著沒有明天的內心，不僅歌聲打動全場，家中有警務人員的飛行導師艾怡良，聽了更是有感。

▲▼艾怡良被柯政宏的歌聲感動。（圖／ETtoday）

飛行導師艾怡良表示，「我在聽這首歌的時候，他（柯政宏）講的事情很重， 那是一個你該負起的責任。我家中也警察成員，我們家的親戚成員裡面有很多人民的保姆，他們是在生死交關的場合工作，所以我一直在想什麼樣的人格才可以駕馭起這種不顧一切、沒有明天般的唱歌。」

在聽完柯政宏的演唱詮釋，艾怡良深深被打動，她說：「從你身體裡散發的能量到你唱出來的聲音，那是一氣呵成的，我很感動，我要好好地謝謝你。」

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」中天、台視現正持續熱播《聲林之王1》。

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