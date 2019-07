梅根超Q愛兒首度亮相！　小王子路易搞怪「抓媽媽臉」全場笑開懷

記者鄭又菡/綜合報導

只要英國皇室成員所到之處,自然會成為媒體焦點,梅根(Meghan Markle)在10日抱著兒子亞契小王子(Archie Harrison)參加大伯威廉王子(Prince William)及老公哈利王子(Prince Harry)的慈善馬球賽,這也是亞契小王子首度在日常公開場合中亮相。

據《每日郵報》(Daily Mail)報導指出,威廉王子及哈利王子一家出席慈善馬球賽(King Power Royal Charity Polo Day)的活動,凱特王妃(Kate Middleton)及梅根也帶著小王子及小公主們參加。路易小王子還被捕捉到了可愛的一幕,抓了媽媽的臉頰,又幫她再戴上太陽眼鏡,再對梅根阿姨做出搞怪表情,逗得媽媽及阿姨笑開懷。

▲凱特王妃與夏洛特公主及路易小王子。(圖/達志影像)

Meghan Duchess of Sussex brings Archie to his first polo match with Prince George and Duchess of Cambridge @KingPowerhq at Billingbear Polo Club #Royals @ShutterstockNow pic.twitter.com/Vkglo5aoLr