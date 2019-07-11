梅根超Q愛兒首度亮相！　小王子路易搞怪「抓媽媽臉」全場笑開懷

記者鄭又菡／綜合報導

只要英國皇室成員所到之處，自然會成為媒體焦點，梅根（Meghan Markle）在10日抱著兒子亞契小王子（Archie Harrison）參加大伯威廉王子（Prince William）及老公哈利王子（Prince Harry）的慈善馬球賽，這也是亞契小王子首度在日常公開場合中亮相。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導指出，威廉王子及哈利王子一家出席慈善馬球賽（King Power Royal Charity Polo Day）的活動，凱特王妃（Kate Middleton）及梅根也帶著小王子及小公主們參加。路易小王子還被捕捉到了可愛的一幕，抓了媽媽的臉頰，又幫她再戴上太陽眼鏡，再對梅根阿姨做出搞怪表情，逗得媽媽及阿姨笑開懷。

▲凱特王妃與夏洛特公主及路易小王子。（圖／達志影像）

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Meghan Duchess of Sussex brings Archie to his first polo match with Prince George and Duchess of Cambridge @KingPowerhq at Billingbear Polo Club #Royals @ShutterstockNow pic.twitter.com/Vkglo5aoLr — Rookie (@royalfocus1) 2019年7月10日

▲梅根的愛兒亞契小王子首度亮相。（圖／達志影像）

梅根則是身穿一件寬鬆的亞麻綠連身裙，而連身裙本來是附有一條同色腰帶，但她並沒有戴上，因此更有網友大膽猜測梅根是否懷有第二胎。