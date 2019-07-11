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曹西平深夜發文吐心聲！　感嘆：40年後還來往的有幾個人

記者謝艾婷／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）已出道38年，犀利的形象、直言不諱的個性縱橫演藝圈多年，其實他私下是個重情義的溫暖大哥，常在Facebook上分享生活點滴，11日深夜他在臉書上發文：「40年之後還有來往的有幾個人。」感慨地說有空就要跟老朋友多見面。

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

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曹西平近日與老朋友見面，回想著以前的點點滴滴，卻瞬間驚覺大家都已經老了，感嘆時光飛梭的同時，他也提到「相識40年以上的有幾個人，有些人都已經去享福了（往生了）」、「我們很慶幸你我都還活著，才有機會見到面」，也感傷表示人生真的很短暫，要珍惜緣分。

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平常與粉絲分享生活。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

事實上，見義勇為的曹西平，先前路過籃球場，看見充滿垃圾的球場，忍不住憤怒表示「但是當你們打完球回家時，為什麼把垃圾留下來我真的不懂，年輕人還要談什麼未來嗎？這樣子基本的環境維護，你們都做不到還要做什麼大事」，帶著難過又生氣的心情的他，還是要勸現在的年輕人要守護現在的地球，發文也引起大批網友的共鳴。

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

▲曹西平臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

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