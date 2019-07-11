關鍵開幹／嘉義警匪駁火 「六指仔」陳宏宗拒捕槍戰身亡!

新聞節目中心／綜合報導

犯下2起槍擊案的通緝要犯陳宏宗，在逃逸多年後後終於遭警方掌握行蹤，大批警力10日清晨前往嘉義大埔山區展開圍捕，陳嫌頭部中槍當場身亡。據了解，陳宏宗中槍後第一時間仍還保有意識，但在警方上銬後不久，陳嫌呼吸逐漸微弱，最後就此氣絕。第一線員警在追捕嫌犯，經常面對衝撞拒捕，甚至必須冒著隨時會殉職的風險，而真正開了槍之後，緊接而來的卻有可能是一連串的訴訟官司。所謂的適當用槍時機跟業務過失致死之間的界線到底在那裏？7月11日下午1點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人丁學偉、資深媒體人謝國安、資深媒體人許聖梅一起來探討。

槍擊犯陳宏宗10日凌晨遭警方圍捕，與警方駁火過程中遭擊斃，遺體隨後被送到嘉義市立殯儀館解剖，解剖後，確認右後腦一槍及左小腿一槍貫穿，排除自殺可能姓，主要死因為後腦遭槍擊貫穿致死。陳姓嫌犯家屬兒子及女兒第一時間趕到槍擊現場，隨後也到殯儀館確認解剖結果，全程不發一語也不願受訪。到底陳宏宗是一個怎樣的人？又是為什麼會得到六指賭魔的封號？

請繼續往下閱讀...

▲關鍵開幹節目錄影。（圖／節目中心攝）

相較於槍擊要犯拒捕身亡，治安問題成為人民心中的恐懼，但更讓人擔憂的是，全球暖化問題也日趨嚴重，不管是對氣候、生物或是地球都造成無法挽回的傷害，而許多人不知道的是，全世界碳排放量第一的火力發電廠竟然就是台中火力發電廠!

長期以來「南電北送」的台灣，最大的火力發電廠位於台中市龍井區麗水，碳排放量世界第一，居民經常無奈描述：「下午穿白襯衫出門，回家後變黑襯衫。」

燃煤發電機組被視為空汙大戶，也是台中市府提出中火老舊機組除役的訴求，但傳出中央規畫優先除役的發電機組並非中火，台中市長盧秀燕呼籲「請不要再讓中部民眾用肺發電，這是我的請求！」中央與地方建立夥伴關係，珍惜中部民眾過去的犧牲，同意台中市政府減碳減煤政策，中央除顧慮發電，也需顧慮民眾的健康。

看完了本週國內的大事，在國際上也發生了一件讓人丈二金剛摸不著頭緒的新聞。去年北韓將官之子冒死開車跨越板門店轟動全球，沒想到現在居然出現了"脫南者"，北韓祖國和平統一委員會官方網站「我們民族之間」報導，南韓已故外交部長崔德新的73歲次子、南韓公民崔仁國已於6日抵達平壤，將定居北韓。崔仁國6日自北京飛抵平壤順安機場。他在機場發表感言說：「回到崔家世代所居的祖國懷抱，是遵守父母遺言實現祖國統一偉業的道路，也是應盡的孝道。」中間到底發生了甚麼曲折離奇的故事？《關鍵開幹》陪你(妳)上到外太空下到地表中，談天文說地理樣樣來，人稱幹哥的資深媒體人彭華幹擔任主持，針對熱門人物、關鍵話題、時事嘲諷、不公不義、歷史謎團、娛樂八卦等議題，進行即時評論與解析。《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《關鍵開幹》

《關鍵開幹》陪你(妳)上到外太空下到地表中，談天文說地理樣樣來，人稱幹哥的資深媒體人彭華幹擔任主持，針對熱門人物、關鍵話題、時事嘲諷、不公不義、歷史謎團、娛樂八卦等議題，進行即時評論與解析。

《關鍵開幹》於2019年04月18日正式首播，每周四、周五下午13：00，跟著幹哥在雲端幹盡天下不平事，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、ETtoday新聞雲APP，即時收看。