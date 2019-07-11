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女兒單眼皮...詹惟中要她去整形「贏在終點」：不舒服就調整

記者林彥君／台北報導

命理師詹惟中10日上中天《叫我神隊友》，談到整形，他自認是開明的爸爸，會主動找女兒談論，也會建議女兒去割單眼皮，詹惟中說：「女兒長得很清秀，但如果去割雙眼皮的話會更有自信，有自信愛情、事業、人際關係都會好，不要輸在起跑點，直接贏在終點線。」

▲▼詹惟中專訪。（圖／記者季相儒攝）

▲詹惟中教育觀念開放。（圖／資料照／記者季相儒攝）

詹惟中透露有去植眉毛，兩顆有門牙是假牙，「如果有讓自己不舒服的地方，就去調整，我有帶女兒去美白牙齒。」不過女兒認為單眼皮很有東方味、很好看，並沒有打算改變外貌，「她有她的想法，不過我有鼓勵，她是自然美。」

▲▼詹可安是詹惟中的女兒。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

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▲詹惟中的女兒外型非常清秀。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

詹惟中說因為平時算命幾乎都是問感情，所以對女兒的交友非常開放，「與其亂找，不如爸爸直接給建議，分享經驗。」詹惟中笑說自己過去的戀愛經驗豐富，被甩、被拋棄，他也認為女兒的另一半不一定要長得帥，「有意志力才重要，做爸爸的要多鼓勵交友，親子關係會更好。」

他也談到近期話題很熱的藍營初選民調，「我做撲克牌占卜，抽排時韓國瑜機會比較大，周錫偉和張亞中則比較弱，這副牌的卦象是順的，如果有什麼閃失，我就躲一陣子，抽出排的順序是韓、郭、朱、周、張，韓是黑桃A，郭則是黑桃3。」

▲▼詹可安是詹惟中的女兒。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

▲詹惟中和女兒。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

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