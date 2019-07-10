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野生Angelababy帶小海綿玩迪士尼！　低頭顧娃…少了老公黃曉明

記者陳芊秀／綜合報導

女星Angelababy和黃曉明日前驚傳離婚消息，老公發文「我也喜歡Baby」否認傳言，這也是兩人婚後第3次傳出婚變。她的婚姻生活飽受關注，10日帶兒子小海綿去上海迪士尼樂園，立刻被目擊民眾搶拍畫面。

▲▼Angelababy帶小海綿玩上海迪士尼。（圖／翻攝自微博／Angelababy、黃曉明）

▲Angelababy和孩子出遊，少了黃曉明相伴。（圖／翻攝自微博／Angelababy、黃曉明）

據網友分享影片，「上海迪士尼偶遇Angelababy！就從身旁擦肩而過突然發現這個女生怎麽這麽美！好像是帶著小海綿來玩，真的好漂亮皮膚好好。」Angelababy戴著鴨舌帽，有人幫忙推著小海綿的嬰兒車，一邊走一邊低頭顧著孩子，臉上一直掛著笑容，不過這次並未全家同行，少了老公黃曉明。

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▲▼Angelababy帶小海綿玩上海迪士尼。（圖／翻攝自微博／Angelababy、黃曉明）

▲Angelababy帶小海綿玩上海迪士尼，不時回頭看孩子。（圖／翻攝自微博／EVAEVA啊）

黃曉明工作室10日更新照片，他這天出席兒童網路安全活動，因此沒有陪在老婆孩子身邊。

▲Angelababy帶兒子玩迪士尼，黃曉明出席網路安全活動。（圖／翻攝自微博／黃曉明工作室）

▲Angelababy帶兒子玩迪士尼，這天黃曉明出席網路安全活動。（圖／翻攝自微博／黃曉明工作室）

Angelababy和黃曉明最近鮮少合體，日前為了遊艇活動夫妻一同出席，又被捕捉到各走各路，引發議論。她否認婚變後首度現身機場，立刻吸引媒體搶拍，雖然同行還有2歲兒子小海綿，為了保護孩子刻意一前一後行動，沒想到此時孩子突然用奶音大喊「媽媽」，又以英文問「Where are you going？（妳要去哪？）」她聽到瞬間立刻回頭，母子連心的一幕令大批粉絲心疼。

►Angelababy帶小海綿去上海迪士尼。（影片連結請按此）

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關鍵字

Angelababy, 黃曉明, 小海綿, BABY

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