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明天就要結婚…才發現「新娘是親生妹妹」　《柯南》史上最悲慘事件被翻出！

記者陳芊秀／綜合報導

人生中最悲傷的事情是什麼？日本一對相愛的情侶，同年同月同日生的巧合以為是命運，沒想到身世揭曉居然是異卵雙胞胎姊弟，男方悲傷過度因此自殺身亡，命運令人鼻酸。沒想到超人氣動漫《柯南》也發生相同遭遇，成為眾多粉絲心中最悲慘的事件。

▲▼明天就要結婚，新娘居然是親妹妹，《柯南》史上最悲慘事件，給粉絲留下陰影。（圖／翻攝自日網）

▲雙胞胎兄妹相愛悲劇，網友想起《柯南》史上最悲慘事件。（圖／翻攝自日網）

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《柯南》其中一則故事《結婚前夜》被視為史上最悲慘的事件，伴場賴太是毛利小五郎的朋友，和準新娘加門初音明天就要結婚了，兩人不但是同年同月同日生，連五官都有幾分神似，新娘更形容兩人關係，好到可以知道對方想什麼的地步，甜到令人羨慕。

▲▼明天就要結婚，新娘居然是親妹妹，《柯南》史上最悲慘事件，給粉絲留下陰影。（圖／翻攝自日網）

▲加門初音和伴場賴太明天就要結婚，兩人同年同月同日生，五官也相似，邂逅宛若命運。（圖／翻攝自日網）

沒想到新娘在乘車時突然發生爆炸，當場身亡，警方從遺體指甲上取到的皮膚，加上梳子上的毛髮，發現和新郎的DNA一致。伴場賴太成為爆炸案的嫌疑人，理由是新郎發現未婚妻暗自雇用偵探，誤會對方另有情人，嫉妒心動了殺機。

▲▼明天就要結婚，新娘居然是親妹妹，《柯南》史上最悲慘事件，給粉絲留下陰影。（圖／翻攝自日網）

▲一對新人沉浸在結婚喜悅當中，沒想到下一秒車子爆炸，準新娘身亡。（圖／翻攝自日網）

不過柯南卻從DNA一致的疑點推測，伴場賴太和加門初音其實是一對雙胞胎，不但生日、血型相同，連身高和過去的火災經歷都一樣。

加門初音為什麼會碰上爆炸案身亡？根據推測，她私下做了DNA鑑定，得知和伴場賴太是雙胞胎，和明天要結婚的男人原來有血緣關係，是無法被允許結婚的，她在車前忍不住掩面哭泣，電話中向戀人道別「再見」，最後選擇自盡。當時她抓下臉上的皮膚，被驗出和新郎DNA一致，悲慘的真相也因此逐步揭開，後來成為《柯南》故事中令人印象深刻的事件。

▲▼明天就要結婚，新娘居然是親妹妹，《柯南》史上最悲慘事件，給粉絲留下陰影。（圖／翻攝自日網）

▲加門初音做完美甲，得知自己和準老公是異卵雙胞胎，無法接受崩潰了。（圖／翻攝自日網）

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