迪士尼真人版電影盤點！「ETtoday看電影」歡迎大家來聊天~

娛樂中心／綜合報導

迪士尼真人版電影正夯！繼《美女與野獸》、《阿拉丁》...等經典創下好成績後，迪士尼持續重新打造經典，《花木蘭》、《小美人魚》與《白雪公主》皆在計劃中，本周「ETtoday看電影」將盤點迪士尼接下來的真人版電影計劃，你最期待哪一部呢？7月10日下午5點，請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App。

▲《黑魔女：沉睡魔咒》續集。（圖／《黑魔女：沉睡魔咒》續集劇照）

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▲《花木蘭》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

Netflix夯劇《怪奇物語》上架，據 Netflix 統計，在新一季上線後的 4 天之後，就有多達 4,070 萬個帳戶觀看了內容，打破了 Netflix 原有的播放量紀錄，證明這部劇的超強實力！本周夯劇讓我們一起回顧前兩季劇情，幫助大家更容易上手第三季，節目還將帶來簡立喆主播專訪四位《怪奇物語》童星的獨家畫面，有興趣的觀眾請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「星光雲」App。

▲▼《怪奇物語3》。（圖／Netflix提供）

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