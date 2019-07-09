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含羞草日記MV超洗腦！無違和「太陽拳」閃瞎10萬人

記者許逸群／台北報導

Youtuber網紅「含羞草日記」草爺單曲《去你的台主》MV曝光，此歌因娃娃機台店家糾紛引發消費者遭為難，讓草爺看不過去，規劃許久而出。此曲由「東區不倒翁」成員小中與青木操刀，超洗腦的旋律、歌詞以及超有哏的「太陽拳」，讓MV僅上線10個小時就灌入超過千則留言、逼近20萬人次觀看。

▲「含羞草日記」單曲《去你的台主》MV。（圖／狂人娛樂提供）

▲「含羞草日記」單曲《去你的台主》MV。（圖／狂人娛樂提供）

單曲《去你的台主》歌詞裡唱道「出這首歌單純對事不對人」、「逼人和解，和解金還自己填是怎樣」，草爺表示，會寫這首歌起因是去年有一起娃娃機台台主因設定機台贏率有誤，消費者得利一次夾到7隻娃娃，結果台主確怒告消費，更處處為難，要求高額和解金，讓他看不下去，決心寫歌抨擊不良業者。

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▲「含羞草日記」單曲《去你的台主》MV。（圖／狂人娛樂提供）

▲「含羞草日記」單曲《去你的台主》MV。（圖／狂人娛樂提供）

該曲透過歌詞支持消費者，期許能降低產業中無良的資方行為。草爺更透露，為改善台灣夾娃娃機產業的風氣，自己將投入資金投資夾娃娃機店面，近期將與網友們揭曉夾娃娃新事業樣貌。

MV拍攝當天從早上10點一路拍到凌晨1點，但其實拍攝前大家都不看好，連導演都虧說「含羞草唱歌就不好聽啊」！雖然拍攝現場網紅酸聲四起，但其實私下都是認識很久的朋友，且是以有友情客串，無酬演出義氣相挺。

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含羞草日記, 去你的台主

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