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《蜘蛛人：離家日》特效炫目！可惜變「鋼鐵人外傳」？

圖文／鏡週刊

社區型保全幹大事？規格陡升，略遜於《新宇宙》與《返校日》。

《蜘蛛人：離家日》講述彼得帕克參加班上校外教學，原本要在這趟歐洲之旅中向女同學MJ告白。沒想到尼克福瑞強力要他歸隊，並與由傑克葛倫霍飾演的「神秘法師」昆汀貝克並肩作戰；蜘蛛人試圖婉拒，神盾局遂介入更改行程，全班同學陪著出沒災難降臨的各個全球大城。

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《離家日》緊接在《復仇者聯盟：終局之戰》大結局之後，在整個漫威宇宙扮演了重要轉折點。

《復仇者聯盟》中鋼鐵人與蜘蛛人的師徒情誼固然感人，但在這片裡，從繼承史塔克科技的AI眼鏡，到大家言必提「鋼鐵人傳人」，鋼鐵人影子無所不在，削弱了蜘蛛人電影本身重量感，變得像是復仇者番外篇或鋼鐵人外傳。

《蜘蛛人：離家日》中一群高中生的可愛互動，喚起了諸如《早餐俱樂部》等經典YA電影的記憶；校園日常藉由歐洲之旅前進戰場第一線，那個反差趣味很有創意，蜘蛛人也有更多為隱藏真實身分的疲於奔命。沒想到的是，快樂與梅姨的火花竟成了電影的另一溫馨看點。

可電影最重要的主線卻是潦草的，反派的出場已是老哏，「反派及其幕後團隊的操弄大戲」設定很有潛力，卻缺乏心理動機，讓人難以有情感上投入，顯得超級免洗，連帶令得橫跨威尼斯、布拉格、柏林和倫敦的跨國交戰有份空虛感。

在特效方面，「全息投影」貫穿全片，除了與史塔克眼鏡的擴增實境（AR）兩種科技互有對話，在視覺上亦相當壯觀過癮。

傑克葛倫霍的加入原令人期待，但未有發揮空間；湯姆霍蘭德將幾場彼得帕克在高中生和超級英雄身分間切換的兩難內心戲詮釋得不錯。

83分
  • 導演：喬恩沃茨
  • 演員：湯姆霍蘭德、辛蒂亞、山繆傑克森、傑克葛倫霍
  • 片長： 129分鐘
  • 級別：普遍級
  • 上映日期： 7月3日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　


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