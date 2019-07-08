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獨家／頑童瘦子晉升電影男主角！柯有倫親弟執導..劇情走向曝光

記者盧薇淩／台北報導

柯有倫弟弟柯有謙（Jacky）對視覺及導演幕後情有獨鍾，他到舊金山念藝術大學，學成之後回台，近日傳出正著手籌備新電影，此由他親自執導的首部作品，原訂在8月份開拍，而以賽車為主題的電影男主角，則找來嘻哈天團頑童MJ116的瘦子擔綱，這也是瘦子進軍電影圈處女作。

▲▼頑童瘦子、柯有倫柯有謙 。（圖／資料照、翻攝網路）

▲柯有倫弟弟柯有謙（右）執導新電影，找來頑童瘦子（左）主演 。（圖／資料照、翻攝臉書）

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《ETtoday星光雲》掌握獨家消息，柯有謙正著手籌備首部親自執導的電影，以賽車愛情劇為電影走向，男主角找來擁有帥氣及叛逆氣質的頑童MJ116的瘦子主演。據了解，原訂該片在8月份開拍，卻因籌備細節尚未定案而延宕，預計是暑假後才進劇組動工，而找來嘻哈歌手跨界主演電影，算是近期國片創舉，也是相中瘦子在舞台上霸氣十足、玩世不恭的形象。

柯有謙有著ABC的酷帥外型，學生時曾被說與王力宏有幾分相似，也因身高優勢曾被發掘當明星。但不跟隨爸爸、哥哥在鏡頭前當藝人表演，他的興趣在幕後工作，於是當年毅然決然到舊金山念藝術大學攻讀，後來也曾執導過哥哥柯有倫的MV，展現影像方面才華。

▲▼柯有謙在柯有倫婚禮上告白 。（圖／翻攝自Playground Wedding YouTube）

▲柯有謙在柯有倫婚禮上告白催淚。（圖／翻攝自Playground Wedding YouTube）

柯有倫與柯有謙感情甚好，今年4月柯有倫結婚的大喜之日，柯有謙在婚禮上的揪心告白令人催淚：「不管我們怎麼吵、怎麼鬧，不管經過多低多高，我的心裡永遠有你，老哥，老爸不在的這段時間，你辛苦了，真的。」一旁的柯有倫聽到泣不成聲，也支持他的演藝之路。

▲▼阿妹張惠妹,頑童出席電競遊戲活動。（圖／記者李毓康攝）

▲頑童近期與張惠妹代言 。（圖／資料照）

2018年在金曲獎拿下最佳演唱組合，頑童近年來聲勢驚人，雖年初時宣佈單飛不解散，但演出邀約及代言頻頻上門，讓瘦子都自嘲：「大家都以為我們是詐騙集團，說要單飛一直出現。」這次瘦子即將演出電影處女作，表現令人期待，日前公司大師兄熱狗MC HOTDOG也曾在演唱會虧他「晉升電影咖」，相當看好他未來的發展。對此，頑童所屬本色音樂回應，瘦子有要演電影沒錯，但其他ㄧ切不便透露。

最佳演唱組合獎。頑童MJ116。（圖／資料照／記者張一中攝）

▲頑童去年拿下金曲獎最佳演唱組合。（圖／資料照）

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柯有倫, 柯有謙, 瘦子, 頑童

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