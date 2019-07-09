贈票／韓國療癒女聲　「臉紅的思春期」來台開唱

App小組／活動報導

用獨特的音樂在韓國音樂市場闖出一片天的「臉紅的思春期」因為太想台灣粉絲，7/19將再度來台開唱囉！有著「音源強盜」之稱的雙人女子組合「臉紅的思春期」，憑藉著清新療癒的實力唱功，出道至今人氣不斷上升，今年春季剛推出新曲《나만 봄 》BOM 因充滿春天戀愛氣息的浪漫旋律與歌詞而大受粉絲喜愛。「臉紅的思春期」結束首爾演唱會，隨後也展開了海外的巡迴演出，而台灣場就是巡演的其中一站！粉絲們的心聲，我們都聽到了！ETtoday幫廣大粉絲們謀福利，現在只要下載星光雲App，參加活動就有機會抽到演唱會門票，進場療癒一整晚！

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【2019 BOL4 ASIA TOUR IN TAIPEI】演唱會，將於7月19日在TICC 台北國際會議中心舉行，「臉紅的思春期」不僅用心準備多首膾炙人口歌曲，還精心準備了特別的演出內容，其中更包括特地為粉絲籌畫的驚喜小環節！快下載星光雲App搶抽演唱會門票，7月19日， 一起進場與「臉紅的思春期」來場浪漫的音樂派對！

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《2019 BOL4 ASIA TOUR IN TAIPEI 》

演出時間：2019/7/19（五）

入場時間：19:00

演出時間：20:00

演出地點：TICC台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段一號)





【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽臉紅的思春期演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 7月9日至7月14日2359止。

◎得獎獎項： 臉紅的思春期演唱會門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~