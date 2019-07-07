評／李烈音「抓瀕危巨蚌」烤來吃喊：好幸福！　南韓節目來台也觸法

文／蕭采薇

南韓實境節目《叢林的法則》（Law of the Jungle），4月份到泰國南部董里府「昭邁海灘國家海洋公園」取景，23歲女星李烈音（另譯：李悅陰）在鏡頭前潛水，抓回2顆瀕危物種巨蚌還烤來吃，讓泰國警方大怒表示：「絕不撤告！」不過類似這樣的事件並非首例，似乎也看出來南韓電視台在精良節目的製作下，似乎缺乏對當地法律和民情的尊重。

▲23歲女星李烈音拍攝《叢林的法則》違法抓巨蚌引起爭議。（圖／翻攝自IG）



《叢林的法則》不僅紀錄藝人在叢林的生存實錄，拍攝和剪輯手法精良，是南韓相當出名的實境節目，在全亞洲也有不少忠實節目觀眾。這次卻在最敏感的「保育物種」上出包，確實讓人驚訝。

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在6月30日播出的《叢林的法則》中，女星李烈音潛水尋找巨蚌，隨後在珊瑚覆蓋的海床上撬起兩顆巨蚌，返回海面後興奮高喊「我抓到了！」之後眾人在鏡頭前吃掉這些非法捕撈的保育類巨蚌，李烈音還表示：「我吃到自己親手抓的食物，覺得很幸福。」

▲23歲女星李烈音拍攝《叢林的法則》違法抓巨蚌。（圖／翻攝自SBS）



但，只要稍微有些海洋知識的人都知道，這等巨蚌絕對不是天生就這麼大顆，若是要算起來，搞不好是比李烈音年紀還大的祖母級蚌類。且只要是有在從事海洋活動的人，都會知道，海裡的東西，不是你想吃就可以拿。

能夠一臉幸福地吃下，大概也能說是一種無知便是福吧。事後《叢林的法則》節目5日發表聲明稱，對於不熟悉泰國野生動物保護法一事「深感抱歉」、「未來製作節目時，我們會更加謹慎。」

▲23歲女星李烈音拍攝《叢林的法則》違法抓巨蚌。（圖／翻攝自SBS）

說真的，這聲明還真是似曾相似。南韓旅遊節目《團結才能火》在2017年來台拍攝，包括鄭亨敦、金成柱、安貞桓、金勇萬、Rain等藝人，搭火車到東台灣花蓮遊玩。一開始韓方預計在抵達的花蓮車站使用空拍機拍攝，不過該地旁邊就是花蓮空軍基地，屬於飛航禁航區。

看到南韓電視台工作人員在現場測試，花蓮地方民眾和媒體們好意上前提醒此地不宜使用空拍機，但因語言不通，雙方對話雞同鴨講外，更爆出些許火藥味。最後也驚動警方到現場。

▲韓綜《團結才能火》來台錄製時，也因韓方使用空拍機觸法。（圖／記者黃克翔攝）

這件事情是到台灣媒體報導，並被南韓媒體轉載和引用報導後，製作單位才表示，並不清楚相關規定，正式拍攝時也沒有使用空拍機。但對於當時目擊現場的人表示，當下溝通的狀態，就是韓方給人的感覺就是「我就是要拍，你們找什麼麻煩？」

▲23歲女星李烈音拍攝《叢林的法則》違法抓巨蚌。（圖／翻攝自SBS）

最後到底《團結才能火》到底有沒有受罰，不知道。然而回到李烈音事件，事實上最後也很可能罰錢了事，製作單位也稱，拍攝是在當地嚮導陪同下進行，所以當下並沒有發現不妥。不過馬上也被《Dispatch》踢爆，在SBS與當地國家公園簽訂的協議中，就寫道不能拍攝獵捕畫面。

▲李烈音把巨蚌烤來吃，還大喊好幸福。（圖／翻攝自SBS）



姑且先相信是真的在不知情的狀況下發生，但若是對於拍攝外景時，能夠再對當地法律和民情多些注意，而不是抱著「我就是要拍！」的老大哥心態，以及對大自然能再多些敬畏之心，相信未來這些遺憾都不會再發生。

●作者蕭采薇，《ETtoday星光雲》娛樂中心國際組記者。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net