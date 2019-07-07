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周杰倫穿打歌服現身西門町「沒人認出」：整條街都在聽我的歌！

記者林彥君／台北報導

最新一季《中國好聲音》將於13日起在中天綜合台播出，本季導師陣容堅強，除有金曲歌王周杰倫、庾澄慶，還有歌手謝霆鋒以及知名音樂人李健等組成黃金導師群。四位導師必須靠著「耳力」盲聽、判斷，並上演經典的「轉椅」搶學員，將心儀的素人歌手收歸各自戰隊，再展開PK對戰。

▲▼ 周杰倫。（圖／中天提供）

▲周杰倫擔任節目導師。（圖／中天提供）

首集錄影遇到站上舞台就緊張得話都說不清楚的素人歌手，周杰倫笑說：「他講白話滿像我的，有時候我想表達，卻表達不出個所以然。」話還沒說完馬上被庾澄慶虧：「你講笑話我都聽得懂，只是觀眾不懂。」

本季擴大海選找來許多超強「好聲音」登上節目，其中包括幾位過去「歌紅人不紅」的歌手也首度亮相，像是憑藉著一曲《說散就散》在網路爆紅的JC陳泳彤，以這首超紅神曲參賽，吸引兩位導師為他按下轉椅按鈕，陳泳彤也坦言經常在逛街時聽到店家播放自己的歌曲，但卻沒人知道她是原唱，周杰倫聽了馬上回憶起出道往事：「西門町都在放我的歌，但我穿著跟專輯封面一模一樣的宣傳服逛街，還是沒人認出我來。」

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▲▼哈林 。（圖／中天提供）

▲哈林擔任導師 。（圖／中天提供）
 
謝霆鋒首次擔任導師，走Free Style路線，經常出其不意地就按下轉椅按鈕，嚇得庾澄慶與周杰倫不知如何應對，也讓導師間的「搶人大戰」從第一集便充滿緊張變數。李健則走「小清新」風格，每每欲開口講評時都會先停頓一下，隨後出口成章，常用成語點評，不論唱歌、說話都能維持高度優雅的李健，亦被網友封為「仙氣」導師，連謝霆鋒都曾在微博轉發李健的影音，大讚「仙子下凡，聲音，繞樑三日。」
 

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